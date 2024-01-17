Новый игрок на стройрынке Екатеринбурга начнет с проектов на Вторчермете и Уктусе

Компания «Лето» планирует строить жилье не только в Екатеринбурге и даже не только в России. Рынок, уверен учредитель новой компании, совсем скоро придет в себя, можно будет смело работать.

На стройрынке Екатеринбурга — новый игрок, компания «Лето», учрежденная Евгением Фельдманом, бывшим гендиректором девелопера жилого комплекса «Клевер Парк». В планах у компании строительство жилья не только в Екатеринбурге, но и в других регионах России и даже за границей.

Как пишет «РБК Екатеринбург», ссылаясь на данные «Контур.Фокус», компания зарегистрировала юрлицо под конкретный проект — специализированный застройщик «Уральский Рабочий». В основной рабочий пул сейчас входит семь проектов на миллион квадратных метров недвижимости. Некоторые из них будут реализовываться в партнерстве с крупными девелоперами.

Евгений Фельдман заявил изданию, что один из задуманных проектов по объемам сопоставим с возведением нового населенного пункта.

Мы подбираем участки не только в Екатеринбурге и не только в России. Кроме того, планируем не ограничиваться только проектами многоквартирных домов. Нас также интересуют форматы малоэтажной застройки и курортной недвижимости, — сказал Евгений Фельдман.

В 2024 г. «Лето» запустит две стройки в районе Вторчермета и одну на Уктусе, предположительно, проекты рассчитаны на появление 180 тыс. кв.м. жилья. Учредитель нового девелопера уверен, что жилая недвижимость в среднесрочной перспективе продолжит дорожать, а рынок после потрясений восстановится и самонастроится.

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Напомним, ранее сообщалось, что федеральный застройщик заявил о готовности занять 20% рынка Екатеринбурга, у экспертов же по этому поводу большие сомнения.