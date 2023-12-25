Федеральный застройщик заявил о готовности занять 20% рынка Екатеринбурга

Эксперты сомневаются, что столь масштабные планы реализуемы. Один из главных аргументов — наличие на рынке сильных средних компаний.

Федеральный девелопер «Самолет» планирует занять 20% строительного рынка Екатеринбурга в ближайшее десятилетие. Компания уже выкупила две площадки в городе, на них к 2028 г. должны появиться 75 тыс. кв.м. жилья комфорт-класса.

Строительство начнется осенью 2024 г., «Самолет» построит дома на ул. Летчиков (переменная этажность от 13 до 33 этажей, более 31 кв.м. жилья) и на ул. Вилонова (корпуса от 22 до 33 этажей, всего 44 тыс. кв.м. жилья). Оба проекта предусматривают возведение детских садов на 100 мест и коммерческой инфраструктуры. Под озеленение девелопер обещает отдать четверть выкупленной территории в первом случае и треть во втором.

Сейчас на отданном компании участке на ул. Летчиков находятся семь домов 1940–1950 гг. постройки, на ул. Вилонова — шесть ветхих домов и недостроенный офисный центр «Бриг».

Екатеринбургский рынок — очень конкурентный. На нем работают игроки, широко известные за пределами региона, в том числе и в Москве. Наша глобальная цель — достижение доли рынка в 10–20% в основных городах присутствия на горизонте 5–10 лет. Исходя из этого показателя, мы выстраиваем все наши планы, в том числе по пополнению земельного банка. Мы рассматриваем разные участки и разные партнерские схемы их приобретения. Одним из ключевых способов покупки земли являются торги по комплексному развитию территорий, — рассказал РБК Екатеринбург управляющий партнер «Самолет Страна» Александр Прыгунков.

Он уверен, что в Екатеринбурге продолжится развитие проектов КРТ, ведь в городе много застроенных и устаревших промышленных территорий, которые нужно преобразовывать.

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Эксперты считают, что планы девелопера очень смелые, так как строительный рынок Екатеринбурга крайне сложный.

Рынок Екатеринбурга самый конкурентный в стране, и эта доля в текущих условиях недостижима для любой компании. Ранее амбициозные цели по захвату рынка Екатеринбурга декларировали и другие застройщики, но пока не смогли их реализовать. Ключевое отличие местного рынка от других городов — большое число сильных средних компаний, которые продолжают расти. Именно они ограничивали и будут ограничивать рост доли лидеров рынка, — подчеркнул партнер аналитической платформы bnMAP.pro по Свердловской области Михаил Хорьков.

Напомним, до этого еще один федеральный застройщик, «ПИК», планировал вводить в Екатеринбурге до 200–250 кв.м. жилья ежегодно. В 2022 г. компания сдала 56 тыс. кв.м., в 2023-м — 86 тыс. кв.м.

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