Екатеринбург будущего: что построят в городе за 20 лет / объекты, деньги, адреса

Мэрия раскрыла строительные планы до 2045 г. (спойлер: они грандиозные), крупный екатеринбургский ТРЦ ищет нового владельца, а застройщики с банкирами придумали ипотечную новинку для уральцев.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» («АТОМ») — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Девять новых школ за четыре года. Мэрия озвучила масштабные строительные планы

Администрация Екатеринбурга планирует построить 173 новые школы и 37 домов культуры. Об этом говорится в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, которую утвердил глава города Алексей Орлов. На возведение школ власти намерены потратить 416 млрд руб., на дома культуры — 29 млрд. Больше всего новых школ должно появиться в Чкаловском районе (49 учреждений), Октябрьском (31 объектов) и Академическом (27 объектов).

Как пишет 66.RU, до 2030 должны сдать 9 объектов: в 2023 г. должно завершиться строительство школы №41 в Юго-Западном микрорайоне (стоимость — 2 млрд руб.), в 2024 г. — строительство школы №1 в 17-м квартале Академического (1,6 млрд руб.) и школы на ул. Советской (стоимость — 2,6 млрд руб.). Отметим, что эти три объекта возводит девелопер «Атомстройкомплекс». Далее, в 2025 г., власти рассчитывают построить школу на ул. Рощинской на Уктусе (3,1 млрд руб.); в 2027 г. хотят сдать сразу три объекта — новый корпус школы №183 на Пехотинцев (1,8 млрд руб.), новый корпус гимназии №47 в Пионерском поселке (1,1 млрд руб.) и новый корпус школы №102 в Чкаловском районе (3,1 млрд руб.); в 2030 г. планируют достроить кластер «Академия творчества».

DK.RU уже сообщал, что в Екатеринбурге остро стоит проблема устранения второй смены в школах — год от года число первоклассников растет. Так, в этом году в первые классы приняли рекордные 24 тыс. детей. Ранее представители рынка недвижимости обсуждали на форуме 100+ TechnoBuild, что сегодня школы определяют стоимость квадратного метра в микрорайоне и качество городской среды. Появление новых образовательных учреждений повышает привлекательность жилых районов, убеждены эксперты.

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Два объекта из «наследия Универсиады» передадут в федеральную собственность

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области единогласно проголосовали за передачу зданий общежитий № 4 и № 5 в районе Новокольцовский в собственность РФ. По словам министра строительства и развития инфраструктуры региона Михаила Волкова, стоимость каждого здания превышает 2,7 млрд руб.

Передача объектов в федеральную собственность позволит сэкономить более 25,5 млн руб. в месяц налогов и на содержание, — пояснил Михаил Волков.

Согласно областному законодательству, решение об отчуждении объектов региональной собственности принимает правительство региона. Если их стоимость превышает 20 млн руб., властям требуется получить согласие Заксобрания.

Напомним, в районе Новокольцовский располагается деревня Международного фестиваля университетского спорта. Первые общежития кампуса УрФУ были открыты в январе 2023 г. Также в ближайшие несколько лет в Новокольцовский переедет Институт радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ УрФУ. Ранее в Екатеринбурге был представлен проект нового здания. Как сообщил гендиректор «Синара-Девелопмент-Проект» Михаил Уваров, корпус ИРИТ-РТФ станет самым крупным на территории нового кампуса УрФУ. Его площадь составит около 40 тыс. кв. м, он сможет вмещать более 4 тыс. человек.

Екатеринбургский строитель-новатор стал «Человеком года»

Глава компании «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Валерий Ананьев удостоен премии «Человек года. Визионеры» в номинации «Новаторство». Мероприятие прошло в Екатеринбурге 23 ноября, учредитель премии издание «Деловой квартал» в 14-й раз отметил выдающихся представителей уральского бизнеса, внесших значительный вклад в развитие региона.

Наша премия — это не рейтинг и не рэнкинг, мы не анализируем выручку, прибыль и другие показатели, а опираемся на авторитетное мнение участников экспертного совета — представителей бизнеса, властных структур, отраслевых объединений. Если посмотреть в ретроспективе, какие номинации появлялись и исчезали год от года, можно оценить, как развивался бизнес в регионе. Сфера недвижимости и девелопмента всегда была одной из ключевых. Случалось, что в рамках одного года в разных номинациях награждали до 3-4 представителей этой отрасли. В истории проекта также есть люди, которые становились лауреатами неоднократно, — отметил Сергей Дружинин, директор и главный редактор издания «Деловой квартал».

За годы проведения премии статуэткой «Человек года» отмечено более 130 человек — это предприниматели, политики, деятели культуры и других сфер городской жизни. О том, чьи имена звучали со сцены в этом году и чьи достижения были отмечены по достоинству — в материале DK.RU.

Новаторство — то качество, без которого невозможно менять городскую среду, придумывать что-то новое, интересное и нужное людям. Мне приятно разделить премию в этой номинации с давним партнером компании «Атомстройкомплекс», Олегом Шиловских, директором Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». У нас есть совместные проекты — например, современная клиника на ул. Шейнкмана. То, что номинация «Новаторство» объединила две отрасли — строительство и медицину — символ устремления города вперед и движения в правильном направлении. Я благодарен «Деловому кварталу» за возможность видеть, сколько в Екатеринбурге деятельных, неравнодушных людей, нацеленных на то, чтобы менять жизнь к лучшему. Несомненно, с такими людьми у нашего города есть будущее!

Отметим, что в 2014 г. Валерий Ананьев был признан победителем в главной надотраслевой номинации премии и стал «Человеком года», а в 2019 г. получил специальную премию «Люди эпохи».

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Добавим также, что на прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил главе «Атомстройкомплекса» почетное звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области» — за особые заслуги и выдающиеся достижения в повышении инвестиционного потенциала региона, развитии государственно-частного партнерства, внедрении передовых технологий. Принимая почетную награду, Валерий Ананьев произнес: «Служу Свердловской области!». Годом ранее ему был вручен знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени.

Напомним, Валерий Ананьев возглавляет созданный им строительный холдинг «Атомстройкомплекс» на протяжении 28 лет. Все эти годы предприятие концентрирует свои усилия и развивает производственные мощности в Свердловской области. Здесь построено более десятка заводов по выпуску строительных материалов, создаются рабочие места, строится жилье, в том числе, на месте ветхого и аварийного жилфонда. Ежегодно компания возводит значительный объем инфраструктурных объектов.

Подряд на 13 млн руб. Свердловский театр музкомедии ждет большая реконструкция

В Екатеринбурге стартовали поиски подрядчика для реконструкции Свердловского театра музыкальной комедии. На сайте госзакупок сказано, что начальная цена аукциона на разработку проектно-сметной документации составляет 13 млн руб. Подрядчик должен будет разработать проект для механики сцены и архитектурные решения, в том числе представить развертку стен по фасадам здания, проработать оконные и дверные заполнения, цветовую отделку и прочие детали. Проект должен быть готов к концу 2024 г.

Сложностей добавит то, что театр работает в здании, признанном объектом культурного наследия. Его возвели в 1915 г. по проекту архитектора К.Т. Бабыкина. Изначально в здании, выполненном в стиле модерн, размещалось Коммерческое собрание, были оборудованы игральные залы, бильярдная, столовая, буфет и большой зрительный зал, там выступала небольшая оперная группа. После революции здание отреставрировали, в 1920 г. в нем открылся Дом Октябрьской революции. В 1933 г. было принято решение о создании в Свердловске театра оперетты, он начал работать в 1935 г. В 1962 г. здание объединили с соседним кинотеатром «Лоранж». В 2012 г. в бывшем зале «Совкино» открылась малая сцена театра музыкальной комедии.

Напомним, ранее стало известно, что гостиницу «Большой Урал» в Екатеринбурге превратят в многофункциональный общественный центр. Восстановлением конструктивистского здания займется девелопер Prinzip. Гостиница была построена в начале 30-х годов XX века по проекту свердловских архитекторов Владимира Смирнова и Сергея Захарова. В начале 40-х годов прошлого века ее внешний вид был изменен, фасад преобразовали с применением элементов неоклассики.

Уральским застройщикам недостает госзаказов

Треть подрядных организаций Урала ощутили падение объемов госзаказа. Они отмечают снижение и закупок, и контрактов. Цифры приведены в результатах комплексного исследования, проведенного «Интерфакс-ProЗакупки». Не заметили изменений примерно 45% компаний, около четверти опрошенных рассказали, что заказов от госструктур стало больше.

При этом снижение выручки и прибыли участники рынка связывают с тем, что цена контракта не соответствует текущей стоимости, а также с демпингом конкурентов и несоблюдением законодательства заказчиками в части срока оплаты работ, — заявил заместитель гендиректора «Уральского объединения строителей» и «Лиги проектных организаций» Денис Снетков.

В ходе опроса эксперты попытались также исследовать проблемы, с которыми застройщики сталкиваются чаще всего. Первое место вновь у кадрового дефицита (18% респондентов), затем следуют сокращение численности сотрудников (11%), уменьшение прибыли (10%), снижение рентабельности (10%), высокий уровень административных барьеров (9%).

Ранее DK.RU писал о том, как застройщики Екатеринбурга зарабатывают на госконтрактах.

Крупный уральский девелопер запускает траншевую ипотеку

Один из ведущих застройщиков Екатеринбурга «Атомстройкомплекс» разработал предложение для покупателей квартир. Речь о программе ипотечного кредитования траншами, сообщили в «АТОМе», она создана совместно с многолетним финансовым партнером девелопера Сбербанком.

Суть схемы проста: ипотечный кредит выдается двумя траншами. Первый вносится вместе с собственными средствами покупателя на эскроу-счет при подписании договора. Оставшаяся сумма — за три месяца до сдачи дома. Минимальный размер кредита на первом этапе составляет 1 тыс. руб., проценты и ежемесячные платежи начисляются с этой суммы. Такой формат совместим со всеми программами по кредитованию от Сбербанка, отмечают представители «Атомстройкомплекса».

Этот финансовый механизм позволяет зафиксировать стоимость квартиры и ставку по кредиту, что особенно актуально в условиях снижения доступности ипотеки для физических лиц. Такая поддержка поможет эффективно распределить свои ресурсы, например, сниженная финансовая нагрузка на этапе строительства дома будет востребована у тех покупателей, кто оплачивает одновременно аренду жилья и платежи по кредиту, — пояснил Данил Кузнецов, коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс».

Сейчас по программе траншевой ипотеки в «Атомстройкомплексе» можно купить строящееся жилье в ЖК «NOVA Park». Девелопер предлагает и другие программы по приобретению жилья: рассрочка до окончания строительства дома при внесении первоначального взноса от 20% в различных жилых районах. Также до конца ноября действуют специальные условия при приобретении квартир в проекте «Северный Химмаш» с ипотекой от Сбербанка, добавляют в «АТОМе».

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В Екатеринбурге продают крупный торговый центр

Завтра, 30 ноября 2023 г., завершается прием заявок на аукцион по продаже ТРЦ «Алатырь». Единственным лотом является доля в 100% уставного капитала ООО «Астерия», которому в настоящий момент принадлежит действующий торговый центр. Минимальная цена объекта — 1,528 млрд руб., сообщается на сайте Российского аукционного дома.

Как уточнил в своих соцсетях риелтор-брокер Сергей Лоскутов, общая площадь помещений девятиэтажного ТРЦ «Алатырь» — 73,4 тыс. кв. м. Заполняемость арендаторами на ноябрь 2023 г. — 94%. Есть команда специалистов, которая готова провести редевелопмент и повысить ликвидность объекта.

Ранее DK.RU писал, что в 2022 г. торговый центр уже пытались продать. Объект оценивался в 1,75 млрд руб. Но тогда аукцион не состоялся.

До этого прежний владелец ТРЦ, компания «Амбер», была признана банкротом, в ее отношении открыли конкурсное производство. Фирма задолжала 3,9 млрд руб. Газпромбанку — речь шла о кредите, который компания получила в 2013 г. для погашения обязательств перед Райффайзенбанком (финструктура кредитовала строительство «Алатыря»).

Этим летом представители Газпромбанка заявляли, что продавать торговый центр не будут. Тогда DK.RU писал, что связанная с банком компания «Астерия» приступила к ремонту торгового центра. Предполагалось, что первым шагом станет обновление зоны фуд-корта. Также собственник планировал усилить ТРЦ федеральными качественными операторами.

Бизнес просит прокуратуру разобраться в росте кадастровой цены на недвижимость

Представители бизнеса на встрече с генеральным прокурором Игорем Красновым в Ульяновске попросили ведомство разобраться с кратным повышением кадастровой стоимости коммерческой недвижимости, пишут «Известия». По словам предпринимателей, значительный рост кадастровой стоимости объектов недвижимости увеличит налоговую нагрузку и может привести к банкротствам.

В частности, директор ульяновской птицефабрики «Персонал» Павел Майоров рассказал, что у предприятия более 40 объектов недвижимости, и по новым правилам оценки кадастровая стоимость активов в несколько раз превысила рыночную. Например, оценка имеющегося у птицефабрики двухкилометрового водопровода выросла в 13 тыс. раз и стоит теперь 19 млн руб. Предприниматель назвал такую методику расчетов «непонятной и непрозрачной».

Остальные объекты подорожали в 60 и 100 раз. Деньги мы могли бы направить на инвестиции, на увеличение производства, но будем вынуждены направлять в бюджет. Это благая цель, но в текущей экономической ситуации это повлечет за собой стагнацию производства, — отметил Майоров.

Генпрокурор Игорь Краснов согласился с претензиями предприниматели, назвал кратное повышение налоговой нагрузки на бизнес «неразумным» и добавил, что центральный аппарат Генпрокуратуры подключится к решению проблемы на федеральном уровне.

Как рассказывал DK.RU, кадастровую стоимость земельных участков и объектов капитального строительства стремятся приравнять к рыночным показателям. Массовость процесса приводит к перекосам и наносит удар по бизнесу. Эксперты говорят, что в случае несправедливого расчета кадастровой стоимости собственнику стоит обращаться в суд, сегодня эта практика уже отработана.

Фото: Pixabay/com/Michal Jarmoluk, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»