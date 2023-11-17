«Если условия льготных ипотечных программ изменят, это негативно отразится на спросе»

Свердловские застройщики — о том, какой вызов сейчас стоит перед их компаниями и что им необходимо, чтобы продолжить следовать ранее выбранному курсу.

Ужесточение условий кредитования ипотечных заемщиков, резкий рост продаж в новостройках в третьем квартале и повышенный спрос на малометражные квартиры — ключевые тренды, которые сегодня влияют на развитие первичного рынка жилья.

Как ранее писал DK.RU, осень этого года стала переломным моментом для застройщиков. Какие особенности потребительского поведения они отмечают, как перестраивают свою работу и что считают необходимым для дальнейшего развития рынка, — поделились представители ведущих девелоперских компаний региона.

О предпочтениях покупателей

Напомним, по данным Центра маркетинговых исследований «Объектив», в третьем квартале текущего года витрина активно пополнялась жилыми проектами с большим количеством малометражных лотов — студий и «однушек». Отчасти высокий спрос на такие квартиры связан с тем, что, вкладываясь в недвижимость, люди старались защитить свои сбережения.

Ажиотажный спрос, который мы наблюдаем на рынке недвижимости последние несколько месяцев, вполне объясним. Люди тратят сбережения, пытаясь спасти свои деньги от инфляции. Добавим к этому относительно низкие процентные ставки по ипотечным кредитам и понимание, что льготную ипотеку скоро свернут. Горожане покупают жилье, чтобы не просто сохранить средства, но и преумножить их. Квартиры приобретаются как для себя, так и с целью перепродажи или сдачи в аренду в дальнейшем, — рассказал коммерческий директор «Группы ЛСР» на Урале Артем Минаев.

Застройщик реализует проекты в нескольких районах Екатеринбурга. По словам Артема Минаева, наибольшим спросом пользуются квартиры в новых кварталах в Академическом и на Широкой речке, где уже есть вся необходимая инфраструктура. Очень высокий потребительский интерес к проектам, расположенным в центре Екатеринбурга, — хотя выбор квартир на первичном рынке в этой части города небольшой. Также крайне востребованы микрорайоны Пионерский и ЖБИ, находящиеся недалеко от крупных вузов и предприятий, где часто квартиры приобретаются для сдачи в аренду.

Аналитики «Объектива» проанализировали, в каких районах чаще всего приобретали квартиры определенного типа. Так, в сентябре больше всего малометражных квартир купили в Академическом, на Уктусе и на ВИЗе. При этом на Уктусе чаще всего приобретали студии, а в Академическом — однокомнатные квартиры.

Руководитель продаж «Брусники» Иван Соболев, комментируя эти покупательские предпочтения, констатировал, что сегодня локация, цена и инфраструктура остаются критериями первого порядка при выборе жилья.

Об адаптации застройщиков

В условиях растущего спроса к квартирам небольшой площади девелоперы стратегически разделились на два лагеря. Часть компаний пытается отвечать на сиюминутные потребности, оптимизирует площади квартир, увеличивает скорость вывода лотов и снижает их стоимость в ущерб качеству. Другая часть приступила к переосмыслению продукта.

В отличие от первой стратегии, вторая обеспечивает конкурентоспособность на длинном горизонте и представляется более адекватной, — продолжает Иван Соболев. — В краткосрочной перспективе перед рынком стоит один большой вызов — доступность жилья. Высокая ключевая ставка снимает возможности государства по субсидированию ипотеки. Вполне возможно, что условия льготных программ будут изменены, и это негативно отразится на спросе. Одновременно могут измениться условия проектного финансирования, что скажется на себестоимости проектов и конечной цене квадратного метра.

Ипотечное кредитование считается одним из драйверов развития рынка новостроек. С начала 2023 г. в Екатеринбурге, по данным аналитиков «Объектива», с ипотекой было совершено 77,4% сделок. По данным Уральского ГУ Банка России, средневзвешенная ставка по выданным жилищным займам в Свердловской области в конце третьего квартала, как и в целом по стране, даже немного снизилась — с 7,86% в августе до 7,78% в сентябре. Однако банки постепенно начинают реагировать на резкое повышение ставки ЦБ РФ в октябре.

Гендиректор компании «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев отмечает, что сегодня в условиях роста ключевой ставки внимание девелоперов и потенциальных покупателей вновь приковано к дорожающей ипотеке:

Субсидирование ставок государством позволило поддержать горожан в непростое время. Эффективная работа строительного комплекса, в свою очередь, обеспечила развитие смежных отраслей, импортозамещения, способствовала созданию новых рабочих мест и появлению новых бизнесов. Сегодня нам нужны меры, которые позволят строительному комплексу продолжать следовать ранее выбранному курсу, нацеленному на комплексное развитие городов, наращивание производственных мощностей, строительство передовых инфраструктурных объектов. И если от государства реализация этого сценария требует поддержки в части обеспечения доступности ипотеки, то от строителей необходимы усилия по синхронизации строительства жилья и объектов инфраструктуры — в сотрудничестве с государством. Тем более, что сегодня в рейтинге факторов, влияющих на востребованность девелоперских проектов, на первый план вышло качество городской среды.

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