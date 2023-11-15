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«Ни квартиры, ни денег, еще и должен». Вырос разрыв цен между вторичкой и первичкой

«Ни квартиры, ни денег, еще и должен». Вырос разрыв цен между вторичкой и первичкой
Иллюстрация: DK.RU

Разница цены квадратного метра в доме от застройщика и на вторичном рынке составляет от 30 до 50%. К чему это может привести? Мнение экспертов.

#НОВОСТИ

Разрыв в цене между новостройками и вторичкой достиг 30-50%. Руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД), начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков в своем ТГ-канале Reburg объясняет причины этого явления и показывает возможный прогноз развития ситуации.

«Ни квартиры, ни денег, еще и должен». Вырос разрыв цен между вторичкой и первичкой 1

Он пишет, что до периода распространения льготных программ на рынке новостроек движение цен в этих сегментах происходило более синхронно. Развитие рынка новостроек и снижение строительных рисков расширяло аудиторию. Но эти процессы были медленными. Привилегированное положение первичного рынка после запуска льготных программ привело к тому, что именно этот сегмент определял динамику цен в крупных городах. Опережающие темпы роста цен в секторе тянули за собой и цены на вторичном рынке. Увеличение ценового разрыва приводило к постепенному перераспределению спроса в пользу вторички.

К концу 2023 г. условия по ипотечному кредитованию стали крайне поляризованными. Теперь первичному рынку будет сложно сохранять роль локомотива  вторичка слишком тяжелый груз для него. Со временем этот груз будет ограничивать оборот рынка новостроек и возможности ценового роста,  считает Михаил Хорьков.

Павел Боровиков, управляющий партнер агентства недвижимости «Кулиговская и партнеры», в своем ТГ-канале также прокомментировал ситуацию с разрывом цен первички и вторички.

«Цены на новостройки отличаются от вторички в среднем на 30%, бывает, что и на 50%, но возьмем хоть бы и 30%. Итак, клиент с новостройкой с первоначальным взносом 20% (хорошо, что подняли), понимает, что сил больше нет тянуть ипотеку и решает продать квартиру. И продает он ее уже как вторичку, т.е. на 30% дешевле (в силу множества факторов: конкуренция с застройщиком, горящие просрочки и т.д.). Де-факто получаем, что, продав квартиру и вернув банку деньги с продажи, человек еще остается должен 5-10% от суммы заемных средств. Такая вот оказия: ни квартиры, ни денег, еще и должен остался»,  приводит пример Павел Боровиков.

Он отмечает, что сейчас рынок может пойти по двум сценариям. Первый  вторичка подтянется к ценам новостроек, то есть подорожает; второй  первичка подешевеет и кривая цены приблизится ко вторичке. Он предложил своим подписчикам спрогнозировать результаты, но они оказались не настолько оптимистичными  есть мнение, что сближения стоимости квадратного мнения вторички и первички не произойдет.

Напомним, мы уже писали, что в правительстве обсуждается расширение льготной ипотеки на вторичный рынок.

«Имеет смысл обсуждать распространение на вторичный рынок программ постоянного действия, как семейная ипотека, которая будет действовать достаточно длительное время и является более адресной», — отметил зампред Центробанка Алексей Заботкин.

Сейчас все программы льготной ипотеки касаются только строящегося жилья, за исключением дальневосточной ипотеки. В апреле президент Владимир Путин на встрече с руководителем «Дом.РФ» Виталием Мутко сказал, что расширение мер поддержки на покупку квартир на вторичке может положительно повлиять на отрасль, так как затоваривание рынка в будущем грозит сокращением строительства.

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Автор: Татьяна Юстус
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