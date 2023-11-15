«20% — не предел». Что творится с ипотечными ставками и какие настроения у застройщиков?

Новая судьба большого офисника в центре города, малоэтажный проект в живописном пригороде, жилой квартал недалеко от Сити и отель в историческом особняке от суперзвезды мирового хоккея.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» («АТОМ») — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Больше 10 крупных банков повысили ставки по ипотеке

С начала месяца ставки по ипотечным кредитам повысили 12 крупных банков, свидетельствуют данные аналитической компании «Русипотека». Так, Промсвязьбанк и банк «Санкт-Петербург» повысили ставки на 1,1 п.п., банк «Ак Барс» — на 0,1–0,5 п.п. Средние ставки по стандартной ипотеке с первоначальным взносом 30% для клиентов «с улицы» превышают 15% годовых, при этом по отдельным программам банков могут достигать 18% годовых. Например, в Газпромбанке и АБ «Россия» ставки превышают 16% годовых, в «Уралсибе», Райффайзенбанке, Абсолют-банке, Альфа-банке — выше 15% годовых.

Впрочем, ставку 15% годовых для российского рынка нельзя считать запредельной, напоминает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков:

На близких значениях ипотечная ставка находилась и в 2015 году, и в 2009 году. И нельзя сказать, что ипотечное кредитование тогда опускалось до нуля. При ставке 8% годовых переплата за двадцатилетний кредит с первоначальным взносом 20% составит всего 100%, тогда как при ставке 15% годовых — 200%.

Тренд на повышение ставок участники рынка оценивают как долгосрочный. Эксперты не исключают повышения ставок «через некоторое время» вплоть до 20% годовых. Этот уровень ставки уже превышали, после того как в феврале 2022 г. ЦБ установил ключевую ставку в размере 20% годовых. При этом какой-либо предельной границы уже нет.

Под Екатеринбургом готовят новый малоэтажный проект

В Свердловской области выставили на торги право аренды земельного участка в Сысертском районе для строительства жилья по программе комплексного развития территорий (КРТ). Известно, что площадку почти в 250 га в 5 км от с. Черданцево на аукцион выставил ДОМ.РФ. Начальная цена права аренды составляет 23,34 млн руб. Торги пройдут 1 декабря, заявки на участие будут принимать до 27 ноября 2023 г.

В составе лота — право аренды земли под комплексное освоение территории с градпотенциалом не менее 160 тыс. кв. м жилья. Отмечается, что, помимо индивидуальных и малоэтажных многоквартирных жилых домов, здесь предполагается обустройство детских и спортивных площадок, размещение объектов инфраструктуры, благоустройство и озеленение. Доля помещений в будущем жилом квартале, которые застройщик будет обязан передать госкомпании, составляет 5%.

По данным представителей площадки, окружение представлено незастроенными территориями и лесным массивом. В окрестностях села находятся многочисленные дома отдыха и природные достопримечательности. До Сысерти — около 18 км, до Екатеринбурга — около 22 км. Срок реализации проекта — 10,5 лет.

Напомним, что по программе КРТ власти Екатеринбурга отдают под застройку участок на Вторчермете площадью 37 тыс. кв. м. Девелопера выберут на аукционе. Победителю торгов нужно будет реализовать проект КРТ в течение 13 лет. Для этого придется расселить и снести 14 двухэтажных многоквартирных домов 1950-х гг. постройки.

В центре города поставят масштабный комплекс с двумя небоскребами

В квадрате ул. Маршала Жукова — Боевых дружин — Октябрьской революции — Челюскинцев в активную фазу вышло строительство многофункционального комплекса Re:volution Towers. В разработке первоначальной концепции проекта в 2007 г. принимал участие японский архитектор Кисе Курокава, позже проект был переработан в соответствии с современными тенденциями рынка. Инвестором и застройщиком выступает компания «НКС-Девелопмент», соинвестором и генподрядчиком по проектированию и строительству — «Атомстройкомплекс».

Общая площадь комплекса составит порядка 100 тыс. кв м, из них около 40 тыс. квадратов — площадь жилых апартаментов, которые расположатся в двух видовых башнях. Высота этих объектов составит 99,5 м. Сейчас «Атомстройкомплекс» приступает к возведению первой высотки, ее планируют сдать к декабрю 2025 г. Годом позже завершат строительные работы по второй башне, а целиком комплекс будет готов ко второму кварталу 2027 г.

В компании добавляют: обе башни вырастут на четырехэтажной стилобатной части, в которой запроектированы коммерческие помещения (офисы, предприятия сферы услуг и торговли), а также паркинг на 485 машиномест. Для резидентов комплекса на кровле стилобатной части разобьют сад с зонами отдыха, его общая площадь составит более 8,5 тыс. кв. м.

Отметим, что «Атомстройкомплекс» спроектировал и построил первый жилой небоскреб в Екатеринбурге — высота ЖК «Февральская революция» составляет 142 м, до 2012 г. он был самым высоким жилым зданием за пределами Москвы. Также в портфолио компании комплекс «Чемпион парк», состоящий из трех жилых небоскребов высотой по 128 м каждый.

Девелопер из соседнего региона начал большой проект недалеко от Сити

Компания «Брусника» начала сносить дома в квартале на ул. Энергостроителей, за ул. Челюскинцев. Демонтажу подлежат дома № 10, 8а, 6а, 4, 4а, 5, 2. На их месте построят школу на 1125 мест. Представитель застройщика рассказал, что сдать учебное заведение планируют до конца 2024 г., но сроки напрямую зависят от бюджетного финансирования.

Напомним, тюменский застройщик «Брусника» получил участок площадью 35,8 га в границе Челюскинцев — Папанина — Энергостроителей — берег Исети в конце 2015 г. Согласно конкурсу, девелопер расселит 24 дома барачного типа, вместо них там появятся 300 тыс. кв. м жилья, школа и четыре детских сада. Также в границах квартала предусмотрены отель, комплекс из спа, фитнес-клуба и бассейна, торговый центр, коворкинг, офисный центр и другие городские объекты. Реализовать проект планируется до 2030 г.

В зону будущей застройки также попадает отделение паллиативной помощи Центральной городской больницы № 2. Это единственный хоспис в Екатеринбурге, новое здание для него девелопер обещал выстроить на Уралмаше.

Читайте на DK.RU: В Екатеринбурге элитное жилье стоит от 200 тыс. руб. за кв.м, в Москве — от 1 млн. Почему?

Рядом с Екатеринбургом построят компактный транспортный хаб

В Верхней Пышме у трамвайного кольца появится пересадочный мини-автовокзал с перехватывающей парковкой для автомобилей. В администрации города рассказали, что в остановочном комплексе повышенной комфортности будет размещен зал ожидания и установлено электронное табло с информацией о ближайших рейсах общественного транспорта.

Заявлено, что новый вокзал оснастят теплыми полами, системой климат-контроля и круглосуточного видеонаблюдения. В помещении будут расположены санитарные комнаты, в том числе оборудованные для инвалидов и пассажиров с маленькими детьми. Также в здании вокзала будет работать точка общественного питания.

Согласно проекту, также на вокзале появится платформа с навесом для посадки и высадки пассажиров, тротуары с клинкерной брусчаткой, площадка для мусорных контейнеров, будут организованы пешеходные дорожки для безопасного передвижения пассажиров. Хаб начнет работать уже в 2024 г., обещают в администрации города-спутника.

Напомним, ранее DK.RU писал, что Госэкспертиза не одобрила проект дублера проспекта Космонавтов. Проекту реконструкции дороги в обход Верхней Пышмы с подъездом к Екатеринбургу было выдано отрицательное заключение.

Крупный уральский застройщик помог сотрудникам с покупкой квартир

С начала 2023 г. работники компании «Атомстройкомплекс» приобрели 88 квартир в разных домах, построенных девелопером. Средняя площадь объектов, выбранных сотрудниками, составляет 56,66 кв. м, средний размер предоставленной скидки составил 11% от прайсовой стоимости.

В «АТОМе» отмечают: самым популярным жилым комплексом среди работников второй год подряд становится NOVA Park на Широкой речке. За три квартала 2023 г. сотрудники приобрели здесь 21 квартиру в рамках корпоративной жилищной программы.

Эта программа действует больше десяти лет и помогает решать жилищный вопрос с помощью работодателя. Для на. Это эффективный инструмент мотивации: возводя дома для себя и своих близких, сотрудники максимально заинтересованы в высоком качестве выполнения всех работ, внедрении передовых решений, чаще выступают с инициативами, — рассказывает Галина Хабарова, директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс».

Всего с 2013 г. в рамках корпоративной жилищной программы сотрудники «Атомстройкомплекса» приобрели 857 квартир. Максимальные преференции получают работники с наибольшим стажем работы. В «АТОМе» отмечают: из 5,5 тыс. сотрудников треть работает в компании более десяти лет.

Добавим, что в конце октября «Атомстройкомплекс» вошел в ТОП-10 работодателей года в Екатеринбурге (по результатам голосования горожан в рамках ежегодной «Народной премии»).

Большой офисник в центре Екатеринбурга меняет владельца

Объявление о продаже административного здания Сбербанка на Гоголя, 44 появилось на сайте аукционного дома «Торги.ру». Начальная стоимость лота оценивается в 910,3 млн руб. Эту сумму Сбербанк планирует выручить за счет продажи земельного участка, 11-этажного офисного здания площадью 16,5 тыс. кв. м и стоянки на 136 машино-мест.

Как сообщили E1.RU в «Торги.ру», у лота есть важный нюанс — будущий собственник должен будет сдать часть площадей в аренду Сбербанку минимум на 10 лет. В пресс-службе банка DK.RU пояснили, что решение о продаже объекта связано с планами по оптимизации существующих площадей:

В декабре прошлого года Сбер открыл в Екатеринбурге технохаб площадью 27 тыс. кв. м. В новый офис из здания на Гоголя и других помещений переехали более полутора тысяч человек. Сейчас мы рассматриваем варианты оптимизации неиспользуемых площадей.

Ранее DK.RU сообщал о том, что холдинг «Синара» купил штаб-квартиру УБРиР в здании на ул. Сакко и Ванцетти, 67. В высотке в течение 17 лет работали почти 1000 сотрудников банка. Площадь бывшей штаб-квартиры составляет 8 тыс. кв. м.

Павел Дацюк превратит старинную усадьбу в отель

Историко-культурная экспертиза одобрила проект реставрации и приспособления для современного использования усадьбы А.М. Паршученкова (дом Иконникова) — двухэтажного дома конца XIX – начала XX в., расположенного на пр. Ленина, 18А. Здание имеет статус памятника архитектуры. На сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области опубликованы документы, в которых сказано, что в здании усадьбы будет размещена гостиница с апартаментами.

Дом не эксплуатируется с 2006 г. и сейчас находится в плохом состоянии. Бывшая усадьба отключена от всех сетей кроме электрических. Осенью 2021 г. здание выкупил Павел Дацюк, хоккеист и предприниматель. Дом с земельным участком обошелся ему в 40,1 млн руб.

Напомним, минувшей весной стало известно, что компании Павла Дацюка также разрешили строить 30-этажный отель на 395 номеров за Домом контор. «Радиус-2» разместится на участке в 7,66 га. Площадь гостиницы составит порядка 27 тыс. кв. м.

Добавим также, что одним из последних успешных примеров возвращения исторического наследия в деловую жизнь города стала усадьба Шумкова, расположенная на ул. Красноармейской. После реконструкции в объекте культурного наследия регионального значения начал работу многопрофильный медицинский центр. Кроме того, в здании ХIX в. оснащаются помещения культурного центра, сообщили в компании «Атомстройкомплекс», которая занимается приспособлением исторического объекта к современной жизни. В планах застройщика — восстановление всего исторического архитектурного ансамбля на ул. Красноармейской.

В Екатеринбурге достраивают гигантскую «стеклянную» поликлинику

Строительство девятиэтажной поликлиники в Академическом районе Екатеринбурга, которая станет одной из крупнейших и передовых в городе, вышло в завершающую стадию. Как сообщили представители генподрядчика, компании «Атомстройкомлекс», в настоящее время строители выполняют внешнюю и внутреннюю отделку здания.

На объектах медицинского назначения применяются сложнейшие решения по вентиляции, энергоснабжению — в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами. Все используемые в отделке материалы устойчивы к санобработке и нетоксичны. Важным требованием является максимальная освещенность лечебных помещений, это обусловило выбор композиционного решения здания и большой объем остекления, — рассказал Иван Кузнецов, руководитель строительных проектов компании «Атомстройкомплекс».

Для отделки фасада использованы стекло и мокрая штукатурка в соотношении 70/30. Строители уже смонтировали на фасаде свыше 4,5 тыс. кв. м стекла (для сравнения: площадь футбольного поля порядка 7 тыс. квадратов). Для остекления применены энергосберегающие двухкамерные стеклопакеты. Снаружи стекла имеют специальную тонировку — чтобы с улицы фасады не были прозрачными. Предусмотрена повышенная шумоизоляция витражных конструкций. По словам представителей «АТОМа», передовые решения применят и для освещения пространства. Кроме того, на территории вокруг поликлиники оборудуют удобные подъездные пути для автотранспорта, организуют пешеходные дорожки с нескользким покрытием. Новый медицинский объект откроет двери посетителям в 2024 г.

Отметим, что проектная мощность учреждения составляет 1200 посещений в смену. В нем предполагается разместить врачебные кабинеты, несколько операционных, палаты, травмпункт, женскую консультацию, а также конференц-зал на 299 мест и столовую. Проектом предусмотрено оснащение поликлиники двумя цифровыми маммографами, денситометром, аппаратом компьютерной томографии. Финансирование строительства осуществляется за счет инфраструктурного бюджетного кредита.

Добавим также, что в портфолио компании «Атомстройкомплекс» такие знаковые для города и региона объекты, как Перинатальный центр ОДКБ № 1, Свердловский областной противотуберкулезный диспансер, Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий, Центр медицины катастроф, а также подразделения Клиники сердца, МНТК «Микрохирургия глаза» и др.

Фото: Pixabay.com/Nattanan23, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»