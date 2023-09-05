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Госэкспертиза не одобрила проект дублера проспекта Космонавтов

Госэкспертиза не одобрила проект дублера проспекта Космонавтов
Иллюстрация: DK.RU

Экспертизу не прошел маршрут дороги, проходящий через Эльмаш и реку Пышму. Ранее свердловские власти отказались от строительства участка дублера в Калиновском лесопарке.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Экспертиза выдала отрицательное заключение по проекту реконструкции дороги в обход Верхней Пышмы с подъездом к Екатеринбургу. Соответствующее заключение опубликовано в Едином реестре госэкспертиз.

Эксперты проверяли документацию нового маршрута дороги, проходящей через Эльмаш, реку Пышму. Дорога должна соединиться с улицей Фрезеровщиков и иметь ответвление в сторону улицы Льва Люльева. Общая длина трассы — 4,3 км.

Как пишет 66.RU, этот маршрут — уже четвертый вариант дублера проспекта Космонавтов, который начали проектировать в 2020 г. Напомним, что ранее власти Екатеринбурга отказались от строительства дублера проспекта Космонавтов через Калиновский лесопарк.

В действующей редакции Генплана предполагалось строительство дороги. По этой территории получен серьезный общественный резонанс. Жители хотят, чтобы парк был сохранен. В проекте уже нет этой дороги— заявил глава города Алексей Орлов, цитата по ЕАН.

Слова мэра почти синхронно подтвердил в соцсетях и депутат городской думы Константин Киселев.

«Вчера ходили с активистами к вице-мэру. Дороги через Калиновский лесопарк не будет! Показывает нам новый проект, уточняем, беседуем более получаса. Не будет. Скоро должно на мое имя поступить официальное письмо с разъяснениями», — рассказал депутат.

Против стройки выступали местные жители, экологи, физкультурники. Глава города Алексей Орлов в январе заявил, что в ближайших и среднесрочных планах у мэрии нет намерений реализовывать этот проект.

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Автор: Татьяна Юстус
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