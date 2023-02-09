Дублера проспекта Космонавтов не будет

Власти Екатеринбурга подтвердили окончательный отказ от проекта строительства дороги через Калиновский лесопарк. Против него выступали местные жители и экозащитники.

Власти Екатеринбурга отказались от строительства дублера проспекта Космонавтов через Калиновский лесопарк.

«В действующей редакции Генплана предполагалось строительство дороги. По этой территории получен серьезный общественный резонанс. Жители хотят, чтобы парк был сохранен. В проекте уже нет этой дороги», — заявил глава города Алексей Орлов, цитата по ЕАН.

Слова мэра почти синхронно подтвердил в соцсетях и депутат городской думы Константин Киселев.

«Вчера ходили с активистами к вице-мэру. Дороги через Калиновский лесопарк не будет! Показывает нам новый проект, уточняем, беседуем более получаса. Не будет. Скоро должно на мое имя поступить официальное письмо с разъяснениями», — рассказал депутат.

Против стройки выступали местные жители, экологи, физкультурники. Глава города Алексей Орлов в январе заявил, что в ближайших и среднесрочных планах у мэрии нет намерений реализовывать этот проект.

Напомним, что ранее недалеко от поселка Калиновский возникла необходимость построить транспортно-логистический центр, депутаты одобрили эту идею, и в прошлом году ТЛЦ «Уральский» был пущен в эксплуатацию.

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