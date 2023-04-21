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В школах Екатеринбурга остаются вакантными как минимум 4 тыс. мест для первоклассников

В школах Екатеринбурга остаются вакантными как минимум 4 тыс. мест для первоклассников
Иллюстрация: екатеринбург.рф

К настоящему моменту заявления подали родители 20 тыс. ребят. Прием документов будет продолжаться до 30 июня, после чего школы издадут приказы о зачислении.

#ДЕТИ#ОБРАЗОВАНИЕ#НОВОСТИ

Подведены предварительные итоги приема юных жителей Екатеринбурга в первый класс. Как сообщили в пресс-службе мэрии, к настоящему моменту родители записали 20 тыс. детей, и только 15,1 тыс. заявлений подтверждены документами.

Напомним, запись в первые классы началась 1 апреля. Заявления будут принимать до 30 июня. После этого каждая образовательная организация издаст приказ о зачислении, и стартует вторая волна подачи заявок — на свободные места. С 6 июля по 5 сентября те школы, в которых остались свободные места, будут принимать детей без территориальной привязки.

Всего школы города в этом году готовы принять рекордные 24,6 тыс. первоклашек.

Подробнее с правилами приема и тем, какие территории закреплены за конкретными школами, можно ознакомиться на сайте администрации города.

Ранее DK.RU сообщал, что в 2023 г. в первые классы в Свердловской области отправится 55-56 тыс. детей. Их примут 1053 школы, в том числе 77 учебных заведений с адаптивными программами для детей с особенностями развития

Читайте также на DK.RU: Готовимся к записи в 1 класс заранее: что делать, если хороших школ рядом с домом нет?

Автор: Елизавета Порошина
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