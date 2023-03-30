Готовимся к записи в 1 класс заранее: что делать, если хороших школ рядом с домом нет?

Эксперты рассказали DK.RU о двух очевидных вариантах решения этой проблемы. Один из них позволит вам сэкономить кучу времени и научить ребенка самостоятельности, а другой — заработать.

1 апреля в Екатеринбурге стартует запись в первые классы. Традиционно преимущество при зачислении в конкретную школу будут иметь дети, проживающие на закрепленных за ней территориях. Большинство родителей начинает готовиться к этому шагу заблаговременно — уже за год-два изучают отзывы в сети, посещают дни открытых дверей и подготовительные курсы. Но, к сожалению, не всегда нужная школа оказывается рядом с домом. Эксперты DK.RU рассказали, что можно предпринять в этой ситуации.

Вариант 1 — меняем прописку

Чтобы доказать, что ребенок имеет право на зачисление в выбранную школу, необходимо предоставить документ, подтверждающий место регистрации. Иногда родители идут на хитрость и даже пытаются прописать ребенка у родственников, проживающих в нужном микрорайоне.

Оказалось, что есть прецеденты, когда желание зачислить ребенка в хорошую школу доводило до преступления. Недавно прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова предостерегла родителей, которые планируют фальсифицировать прописку для зачисления в нужную школу:

В прошлом году было возбуждено 6 уголовных дел. Это судимость, наказание и факт, который останется в биографии человека. И в этом году все предоставленные документы, которые вызывают сомнения, будут подвергаться проверке.

Как рассказал DK.RU владелец агентства недвижимости «Драже» Никита Словиковский, не так давно в городе наметился новый тренд — жители стали приобретать в ипотеку инвестиционные однушки или студии с правильным адресом, прописка по которому нужна для получения места в конкретной школе:

Пока ребенок растет, эта однушка или студия сдается в аренду. А по достижении совершеннолетия эта жилплощадь послужит ему отличным пропуском во взрослую жизнь.

Детская площадка в жилой экосистеме «Парк Столиц». Фото: предоставлено «Атлас Девелопмент».

Вариант 2 — меняем место жительства

Куда более логичный шаг — переехать в микрорайон, где есть учебные заведения с высоким рейтингом. Тем более что к моменту, когда ребенок достигает школьного возраста, появляется потребность в дополнительных квадратах и родители задумываются о расширении.

Обычно в этом случае семья отдает предпочтение квартирам с двумя–тремя изолированными спальнями, и, если позволяет бюджет — большим гостинно-кухонным пространством. Для таких новоселов важную роль играет наличие балкона, нескольких санузлов, закрытого двора, а также сетевых продуктовых магазинов рядом, — подтверждает Никита Словиковский.

Переезд в место, где сконцентрированы школы с высоким рейтингом, дает сразу два плюса. Во-первых, появляется возможность выбора. Во-вторых, наличие школы в шаговой доступности облегчает жизнь и ребенку, и родителям, которым зачастую приходится возить его туда-обратно. В свою очередь, детям, чтобы успеть к первому уроку, приходится вставать в 6 утра, они не высыпаются. Как объяснила психолог и нейропсихолог Елизавета Леонтьева, это ведет к тому, что они быстрее устают, могут хуже воспринимать и запоминать информацию.

Я хорошо знакома с этой ситуацией. Рядом с нашим домом есть школа, но мои дети учатся в образовательном учреждении в другом районе нашего города. На дорогу в одну сторону у них уходит около часа. Спасает то, что курсирует школьный автобус. У нас, родителей, не всегда есть возможность отвезти ребенка на машине, — объясняет Елизавета Леонтьева. — Если ребенок живет рядом со школой, он не только экономит время, которое может потратить на что-то другое. По достижении определенного возраста родителям уже не нужно его провожать, значит, школьник учится самостоятельности. А у родителя появляется больше свободы и меньше забот.

Детская площадка в жилой экосистеме 4YOU. Фото: предоставлено «Атлас Девелопмент»

Как выбрать район и ЖК?

Агентство «Драже» ведет реестр лучших школ Екатеринбурга. Согласно этим аналитическим данным, самая высокая концентрация сильных образовательных учреждений — в Центре города, в Пионерском поселке, на Автовокзале, Ботанике, в Юго-Западном микрорайоне и на Уралмаше. Самая низкая — на ВИЗе, Уктусе, в Заречном, на ЖБИ, Старой Сортировке, Вторчермете и на Широкой речке.

Сразу несколько школ с высокими рейтингами расположены в новом центре Екатеринбурга (это микрорайоны города вблизи станций метро «Чкаловская» и «Ботаническая»). Сейчас там возводится несколько интересных ЖК. Среди них — жилая экосистема 4YOU, объединенная общей пешеходной галереей. Она строится в границах ул. Онежской, Белинского и пер. Столярного. Три дома застройщик готовит к сдаче весной текущего года, в их числе — семейная секция. Строительство четвертого дома завершится в следующем году.

Юные жители этих домов закреплены за школами №14 и 28, которые находятся в пяти минутах ходьбы от дома. А в 20 минутах ходьбы на Ботанике находится Лицей № 180, который вошел в 150 лучших школ России по версии рейтингового агентства RAEX. Если родители хотят, чтобы их дети занимались углубленным изучением математики и естественных наук, они могут подать заявление о приеме в школу во вторую волну. Кстати, рядом с лицеем №180 находится гимназия №177, где углубленно изучаются гуманитарные науки.

Время, которое дети из жилой экосистемы 4YOU сэкономят на дороге, можно потратить на дополнительное образование и интересный досуг. В школах есть кружки по интересам, в соседнем дворе — секция по футболу. А в шаговой доступности — муниципальная и коммерческая школы искусств, а также хоккейная школа и аквапарк с бассейном, где можно отдохнуть уже всей семьей. Пока дети подрастают, они смогут посещать один из двух детских садиков, которые находятся совсем рядом с домом. Кроме этого, застройщик проекта «Атлас Девелопмент» планирует открыть частный детский сад на первых трех этажах семейной секции.

Еще один заметный проект в новом центре Екатеринбурга — «Парк Столиц». Комплекс из десяти домов переменной этажности, объединенных пешеходной галереей, расположен в центральной части города в районе пересечения ул. Московской и Щорса.

Юные новоселы из этой жилой экосистемы по прописке попадают в школы №65, 154 и гимназию №161, где можно выбрать политехнический или гуманитарный профиль. Все они находятся в Юго-Западном микрорайоне в 20 минутах ходьбы. Но во второй волне можно попробовать записаться в одно из образовательных учреждений, которые находятся буквально в соседнем дворе — это школы № 175, 7 и 18. Также в 10 минутах ходьбы расположена Французская гимназия.

В районе этой жилой экосистемы есть несколько школ искусств и спортивных клубов, где школьники могут научиться чему-то новому. Свободное время они могут провести во дворе, где «Атлас Девелопмент» оборудует детские и спортивные площадки для ребят разных возрастов. Тем более что двор в «Парке Столиц» — закрытый, а за безопасность отвечают не только охранники, но и нейросеть, которая ведет мониторинг тревожных событий.

Для семей с маленькими детьми есть муниципальные и частные садики, которые находятся в шаговой доступности. Кроме этого, застройщик планирует открыть на территории жилой экосистемы еще один частный садик и развивающие центры для малышей.

Поэтому приобретение квартир в экосистемах «Парк Столиц» и 4YOU — хорошая инвестиция в образование детей.

Офис продаж:

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 169 б/1;

+7 (343) 286-88-86

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