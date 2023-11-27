«Премия превратилась в культурное городское событие». Кулуары «Человека года»

«Больше, чем перечисление сильнейших», «Было интересно увидеть, как может быть по-другому», «Напомнили, что все не зря». О чем говорили предприниматели на вручении главной премии бизнес-сообщества.

23 ноября в Екатеринбурге состоялось вручение премии «Человек года», организатором которой выступает «Деловой квартал». В этом году гостей главной деловой премии региона ожидало немало сюрпризов, от принципиально новых номинаций до формата самой церемонии — ее провели в Театре кукол, максимально атмосферно и необычно. О том, чьи имена звучали со сцены в этом году и чьи достижения были отмечены по достоинству, — в нашем предыдущем материале. Сегодня же мы расскажем, что происходило за рамками театрального действия.

На фото: Евгений Шестаков, управляющий партнер юридической фирмы INTELLECT, с супругой на красной дорожке

Помимо официальных выступлений на церемонии, в кулуарах гости обсуждали тех, кто назван лучшим в той или иной номинации, отзывались о выбранном формате мероприятия и месте его проведения, и о том, как все это влияет на бизнес-среду региона.

Валерий Ананьев, глава компании «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, отметил:

— Теплая очень церемония. Многое поменялось. Идея премии «Человек года» — классная, она прижилась, традиция великолепная. Но людям же всегда хочется чего-то нового. Стало по-другому, поменялась концепция, молодцы! Номинации «Партнер года», «Новатор года» и другие — просто великолепно. Спасибо «Деловому кварталу», и я очень надеюсь, что общими усилиями, с поддержкой бизнес-сообщества, эта традиция станет долгоживущей.

Валерий Ананьев с дочерью, Татьяна Кансафарова (СОФПП), Константин Антипов (компания kept)

Тимур Уфимцев, генеральный директор «Синара-Девелопмент», лауреат в номинации Перфекционисты:

— Впечатления прекрасные! Я понимаю мотивацию «Делового квартала», которая подвигла его к таким переменам: и девелоперы уже по два раза премию получали, и строители, все время были одни и те же лица, конечно, нужно было менять формат. Нужно дальше двигаться, развивать всю эту историю. Церемония для меня стала приятным сюпризом, тем более с таким креативом от Театра кукол. Пять баллов!

На фото: Тимур Уфимцев

Алексей Долгов, президент Уральского банка реконструкции и развития:

— Было интересно, было по-новому, провели хорошим темпом. Мы уже привыкли к премии и знали, как все будет, но организаторы неожиданно удивили. Команде «Делового квартала» удалось создать интригу, потому что были новые номинации, новые подходы, жюри по-другому принимало решение. Нам как предыдущим номинантам и победителям премии прошлых лет было интересно посмотреть, как это может быть по-другому. Все, с кем я сидел рядом в зале, очень позитивно отнеслись к переменам. И сама атмосфера кукольного театра в преддверии Нового года придала действу детского шарма, погрузила нас в сказку. Лично мне формат церемонии показался очень позитивным, и в следующем году мы со стороны УБРиРа будем готовы поучаствовать и поддержать «Деловой квартал».

Алексей Долгов и Леван Саакян, заместитель директора филиала САО РЕСО-Гарантия, г. Екатеринбург

Ирина Пуць, основатель швейной фабрики KD, лауреат в номинации Женщины-созидатели:

— Формат невероятный и неожиданный. Все было искренне и моментами до слез трогательно. «Деловой квартал» уже много лет держит марку, удерживает планку на самой большой высоте. Это очень приятно, когда ты сам делаешь что-то на 100% и видишь, что те, кто рядом, можно сказать, в одной упряжке, тоже делают свое дело на 100%, в этот момент ощущаешь причастность к внутреннему братству. Спасибо огромное за проведение премии и поздравляю всех, кто был сегодня награжден.

На фото: Ирина Пуць

Александр Чамовских, глава ювелирного дома CHAMOVSKIKH, Анна и Владимир Городенкер, собственники ГК «Атлас Девелопмент»

Анна Осипова, руководитель внешних коммуникаций в регионах компании hh.ru:

— Новый формат премии классный, очень красивый. Он показал ценность бизнеса не с позиции оценки финансовых моментов, а с точки зрения вклада бизнеса в глобальное развитие общества, в развитие культуры и технологий. Нужно было видеть лица присутствовавших предпринимателей, причем самого разного уровня, как они радовались, как были счастливы. Хотя, казалось бы, чем можно удивить СЕО больших компаний! Премия «Человек года» показывает бизнесу, что все не зря, что с той самой миссией, которую бизнес сам на себя берет, он справляется. Это здорово!

Анна Осипова, Виталий Марков (ведущий вечера) Анна Осипова, Виталий Марков (ведущий вечера)

Иван Дубровин, мастерская Ивана Дубровина, Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты, Наталья Поташева, УТПП



Юлия Мазеина, собственник и директор группы компаний «Счетовод»

Евгений Морозов, руководитель проектов Екатеринбургского Центра развития предпринимательства:

— Я почувствовал себя как в волшебной детской сказке, когда ты удивляешься тому, что происходит на сцене. А какие удивительные лауреаты! А какой победитель в номинации «Человек года»! Всех покорил. Хотя кто ждал, что на сцене окажется врач? Уверен, что фраза: «Одна голова — хорошо, а две — некрасиво!» уйдет в народ.

На фото: Евгений Морозов

Владилен Фуфаров, гендиректор компании «СМАК»:

— Премия «Человек года» — одно из важнейших событий нашего города. Здесь чествуют людей, которые помогают развивать Екатеринбург, его экономику. Встречи на премии стали доброй традицией для руководителей местных компаний, я рад был сегодня увидеться с ними.

Владилен Фуфаров с супругой

Андрей Цуран, Евгений Шароварин, Евгений Шестаков

Ольга Екимовских, руководитель направления аутсорсинга учета Аудиторско-консалтинговой группы «Капитал»:

— Во время церемонии награждения многие выступающие отмечали, как важно, когда твою работу замечают. Как важно понимать, что ты стараешься не просто так, что твоя работа приносит кому-то пользу. Премии для предпринимателей делают нас лучше, помогают развиваться.

Очень ценно, что «Человеком года» в этом году стал не бизнесмен, а человек из медицины — доктор наук, создатель и руководитель клиники, которая спасает жизни многих людей. Это украсило премию и сделало ее более значимой, а заключительная речь Андрея Белкина стала венцом премии.

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На фото: Ольга Екимовских

Наталья Ларионова, основатель компаний «Детское бюро путешествий» и «Парк сказов»:

— Есть целый букет причин, для чего такие мероприятия нужны бизнесу: это замечательный праздник, подведение итогов года, вдохновение, признание… То, что мы увидели сегодня — театрализация, новый подход к проведению таких мероприятий, — здорово! Мы все просто празднуем, общаемся и поздравляем победителей. То, что Человеком года выбрали врача — того, кто дарит здоровье — немного неожиданно, но закономерно, потому что главная ценность — это здоровье.

На фото: Наталья Ларионова с дочерью Алисой

Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства:

— Мне очень понравилось. Программа сильно отличается от других премий. Необычный формат и место проведения соединили некую детскость с деловой программой, все получилось очень красиво. Такие мероприятия нужны, чтобы предприниматели не только собирались и общались, но и понимали, что их работу видят и ценят. Важный психологический момент премии еще и в том, чтобы показать, к чему можно стремиться. Премия, несомненно, престижная, на нее хочется попасть.

Максим Путинцев (ведущий мероприятия) и Валерий Пиличев

Сергей Мазуркевич, генеральный директор «Уральского горнопромышленного холдинга», с супругой

Евгений Кононов, учредитель сети термальных курортов «Баден-Баден» и ГК Baden Family

Владимир Бобряшов, региональный директор инвестиционной компании General Invest в Екатеринбурге:

— Я присутствовал на вручении премии «Человек года» в третий или в четвертый раз, и это лучшая церемония. Формат просто прекрасный, как и то, что «Деловой квартал» поменял категории награждения. Это точно пойдет на пользу, поможет как развитию премии, так и бизнес-среды региона. Новые номинации — нечто большее, чем перечисление сильнейших в той или иной сфере.

Поменялась общая атмосфера мероприятия, из бизнес-междусобойчика оно превратилось в культурное городское событие, и это — главное. Я очень впечатлен.

Владимир Бобряшов и партнер от компании Дженерал инвест

Алена Земляникова, руководитель пресс-службы Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей:

— Мы привыкли участвовать в премии «Человек года», но каждый год «Деловой квартал» удивляет новыми номинациями, новыми местами, сегодня для проведения выбрана очень необычная локация. Театр кукол — потрясающее место, все гости удивлены, все в восхищении. Шоу потрясающее, но самое главное, конечно, — наши победители. Мы очень благодарны «Деловому кварталу» за то, что отмечают бизнесменов, которые в непростые времена, самые разные времена, подняв голову и расправив плечи идут вперед. Наш бизнес самый крутой!

Алена Земляникова и Сергей Дружинин, директор и главный редактор «Делового квартала»



Евгений Лоскутов, гендиректор института проектирования и экспертиз «ИнПроЭкс», лауреат в номинации Подрядчик года: проектирование и строительство, с супругой

Наталья Татаринцева, региональный управляющий Росбанка по работе с компаниями малого бизнеса:

— Мне очень понравилась церемония. Думаю, этот современный формат зашел всем сегодня. То, что вручение премии происходило в театре, — символично, потому что все номинанты работают с душой, с искрой, которую дает именно творческое начало каждого человека. Спасибо за такой классный вечер и такое классное событие, которое все запомнят надолго.

Наталья Татаринцева и представитель Росбанка

Сотрудники компании Дженерал инвест

Андрей Цуран, директор Екатеринбургского филиала БКС Мир инвестиций:

— Номинанты и победители совершенно заслуженные, известные и достойные люди. Сама церемония очень душевная за счет добавленных в нее номеров. Каждый номер — отдельное произведение искусства. Из всего того, что в последнее время проходило в городе, это, на мой взгляд, самое интересное событие.

Андрей Цуран и Валерий Пиличев

Николай Гузий, директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Свердловской области:

— Мне очень понравилась церемония, понравилось, что награждение бизнесменов получило художественное осмысление через театральные вставки. Были харизматичные выступления, выбраны интересные лидеры, поэтому было по-настоящему захватывающе. Бизнес — это, конечно, про деньги, но также бизнес — это, как и все остальное в жизни, про самореализацию. Со сцены нам всем напомнили об этом. Я присутствовал на церемонии «Человек года» впервые, но уверен, что в следующий раз она будет еще лучше.

На фото: Николай Гузий с супругой

Напомним, в 2023 г. «Деловой квартал» наполнил звание «Человек года» новым смыслом, добавив к премии приставку «Визионеры». В соответствии с этой концепцией трансформировались и номинации. В этом году они стали межотраслевыми. Четыре базовые номинации учреждены «Деловым кварталом» — это Созидатели, Перфекционисты, Партнеры бизнеса и Новаторы, еще три появились благодаря партнерам премии. Номинантов не делили по отраслям и оценивали не только проекты 2022 – 2023 гг., но и всю деятельность человека ретроспективно. Кроме того, в каждой из базовых номинаций определилось по два равнозначных лауреата.

Шорт-лист номинантов традиционно формировался на основе голосования Экспертного совета. Членам жюри был предложен единый список претендентов без разбивки на номинации — чтобы эксперты оценивали визионерские качества, а не только достижения в рамках одного календарного года. Еще одна важная новация: главного победителя всегда выбирала редакция «Делового квартала», но в этом году в голосовании участвовали и члены экспертного совета.

Вы можете подробнее ознакомиться с форматом проведения церемонии, посмотрев видеотрансляцию:

