«Школа определяет стоимость квадратного метра в микрорайоне и качество городской среды»

Как супершколы влияют на привлекательность новостроек и меняют ли они качество образования в мегаполисах в целом? Мнение бизнеса и власти.

Дискуссия об оснащении и новой модели эксплуатации школ состоялась 3 октября на площадке международного форума и выставки 100+ TechnoBuild при поддержке комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Участие в ней приняли заказчики, исполнители и пользователи новых школьных зданий.

«Сегодня очевидно для всех, что школа — это не просто коробка, в которой должны учиться дети рабочих с завода, вокруг которого построен микрорайон. Если университет является градообразующим предприятием, то школа определяет стоимость квадратного метра жилья в микрорайоне, его привлекательность, качество городской среды. Естественным образом школа сегодня превращается в социальный, культурный центр, что требует изменения подходов к её проектированию, строительству и эксплуатации», — подчеркнул заместитель председателя комитета по строительству СОСПП Андрей Бриль.

Участники дискуссии отметили высокий уровень планировочных и инженерных решений, реализуемых в современных школах, а также качество мультимедийного оснащения и автоматизации.

Мультимедийные киоски и классы, системы контроля доступа, звукотехническое и проекционное оборудование в актовом зале, проекторы и компьютеры в учебных классах еще недавно были новшеством, а сегодня повсеместно применяются в школах, возводимых как в Екатеринбурге, так и в городах области. Качественное оснащение школ стало для нашего региона стандартом, — отметил главный инженер проектов компании «Атомстройкомплекс» (член СОСПП) Кирилл Тимиров.

В проекты современных школ закладываются новые пользовательские сценарии: например, в передовом Губернаторском лицее реализованы возможности для организации обучения преподавательского состава, проведения совещаний и дебатов, развития внеурочной деятельности. По словам и.о директора ГАНОУ СО «Губернаторский лицей» Антона Третьякова, благодаря таким функциям лицей сможет стать культурным центром как минимум районного значения.

Однако до сих пор остается открытым вопрос об эксплуатации образовательных центров нового образца. В частности, в штатном расписании школ, как правило, отсутствуют специалисты, способные технически грамотно эксплуатировать автоматизированные инженерные системы и сложное мультимедийное оборудование.

По словам заместителя министра образования и молодежной политики Свердловской области Ирины Серковой, препятствиями на пути к изменениями данной сферы являются нормативно-правовая база и ограничения, которые накладывает на процесс эксплуатации бюджетное финансирование. Неслучайно новая модель эксплуатации школы будет тестироваться на объекте, который возводится в рамках государственно-частного партнерства: им станет школа №41 в Верх-Исетском районе. Ее строительство застройщик планирует завершить к концу этого года — по условиям концессии еще пять лет застройщик обязуется осуществлять техническую эксплуатацию объекта.

«Реализовать пилотный проект по управлению муниципальной школы частной сервисной компанией позволят уникальные наработки, которые мы внедряем на протяжении последних лет. Во-первых, в период гарантийного и постгарантийного обслуживания мы осуществляем контроль технической эксплуатации управляющими компаниями, разработаны чек-листы, накоплен опыт аналитики обратной связи от пользователей объекта. Во-вторых, весь жизненный цикл объекта от проектирования до эксплуатации мы фиксируем и контролируем в модели: ТИМ обеспечивает прозрачность в работе над объектом, благодаря объему накопленных данных об объекте позволяет оптимизировать затраты на его обслуживание», — отметила в ходе дискуссии Наталья Бочкарева, руководитель направления постпродажного обслуживания компании «Атомстройкомплекс».

В этом контексте государственно-частное партнерство выступает драйвером развития школьного фонда, отмечают эксперты: сконцентрировав процесс проектирования, строительства и эксплуатации школы в руках одного исполнителя, механизм позволяет реализовать проект в полном объеме, оценить его эффективность и дать всему рынку опыт, который необходим для дальнейшего развития сферы управления сложными технологическими объектами социальной инфраструктуры.

Напомним, мы уже рассказывали, что в Екатеринбурге в скором времени должна появиться школа под управлением бизнеса. Это школа № 41. О ней в эксклюзивном интервью для DK.RU рассказал глава компании Валерий Ананьев.

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