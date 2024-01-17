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В США и Китае в три раза больше. Вклад малого бизнеса в ВВП России достиг 21%

В США и Китае в три раза больше. Вклад малого бизнеса в ВВП России достиг 21%
Иллюстрация: РИА Новости

По денежному обороту и по уровню занятости сектор дает 33–37% и 40% соответственно. В России около 6 млн малых и средних предприятий, где работает больше 30 млн человек.

#ЭКОНОМИКА#НОВОСТИ

Доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП Российской Федерации выросла до 21%, пишут «Известия». В Минэкономразвития добавили, что подсчеты ведут с 2017 г. и уточнили, что пока что не могут предоставить данные за 2023 г., поскольку они еще не обработаны. 

Например, в 2017 г. вклад малого и среднего бизнеса в ВВП составил 21,9%. Потом цифра снизилась — в частности, в 2021-м она составляла 20,3%.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая подсчитала, что, если опираться на данные Росстата, ВВП России в 2022 г. достиг отметки 155,3 трлн руб., а 21% от этой суммы — 32,6 трлн руб. — это и есть вклад МСП в экономику страны:

Драйвером для роста МСП в 2022 г. стали санкции. В этих условиях возникают потребности в организации ремонта оборудования, производстве запчастей — такие функции могут брать на себя малые предприятия, обладающие большей мобильностью, чем крупные, — сказала она.

Заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов отмечает, что значимость МСП для российской экономики растет:

По денежному обороту и по уровню занятости сектор дает 33–37% и 40% соответственно. Сейчас в России около 6 млн малых и средних предприятий, где работает больше 30 млн человек, включая ИП и самозанятых. 

Однако эксперты уверены, что вклад МСП в ВВП станы все еще недостаточен. Например, в Китае на долю МСП приходится 60–70%, в США и Финляндии — около 60%, в Италии — более 70%, объясняет Ольга Беленькая:

В России низкий вклад этой отрасли в экономику связан с исторически высокой концентрацией крупных предприятий (наследие индустриализации в СССР), с высоким уровнем рисков ведения бизнеса, низкой оценкой в обществе частной инициативы, недостаточным уровнем поддержки (правовой, финансовой, регуляторной, информационной) со стороны властей.

Дмитрий Завьялов добавляет, что основными секторами для российского МСП остаются оптовая, розничная торговля и сфера услуг, которые привязаны к благосостоянию населения:

Малый бизнес ориентирован прежде всего на конечного покупателя или клиента. Любое снижение уровня потребления сказывается на показателях оборота. Все еще мало развито производственное предпринимательство.

В правительство рассчитывают, что вклад МСП в ВВП страны будет расти. Согласно нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», уже по итогам 20224 г. цифра должна вырасти до 32,5%.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее назвал «стыдной» и «заколдованной» долю малого и среднего бизнеса в общем объеме ВВП страны. «Сбер» видит потенциал как минимум двукратного роста доли — до 40%.

Вместе с тем DK.RU рассказывал, что в 2024 г. финансирование проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» сократят на 21% до 67,8 млрд руб. Это на 14,5 млрд руб. меньше, чем было выделено в 2023 г.

Из-за сокращения финансирования в будущем году будут урезаны программы льготного кредитования по ставке 7%, программы льготного лизинга, а также пересмотрен лимит грантов на производство инновационной продукции и другие меры.  

В целом власти взяли курс на адресную поддержку бизнеса в России:

Наиболее актуальный и сложный вопрос для предприятий — переход из стадии малых в средние и крупные. Он сопряжен со значительными трудностями, связанными со сменой налогового режима, принципов функционирования и усилением внимания контрольно-надзорных органов, — рассказывали эксперты.

Автор: Екатерина Тарханова
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