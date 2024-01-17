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В комбинат в Верхней Синячихе вложат еще 60 млн руб.

В комбинат в Верхней Синячихе вложат еще 60 млн руб.
Иллюстрация: пресс-служба комбината

В 2023 г. на промышленной площадке удалось реализовать 12 проектов, было запущено производство мощностью около 8 000 тонн продукции в год.

#НОВОСТИ

Комбинат лесопромышленной группы «Свеза» в 2023 г. выделила около 170 млн руб. для развития комбината в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области. В модернизацию производства на Среднем Урале планируется вложить еще 60 млн руб.

За прошедший год, сообщает пресс-служба предприятия, промышленной площадке удалось реализовать 12 проектов, среди которых самым крупным стал запуск линий брикетирования. Было запущено два участка производства биопродукта из березовых опилок мощностью около 8 тыс. тонн продукции в год.

Каждый наш инвестиционный проект является шагом к созданию современного и безопасного производства. В текущем году портфель наших проектов увеличится на 60 млн рублей и составит порядка 230 млн рублей в год, — прокомментировал Виктор Афанасьев, директор комбината «Свеза» в Верхней Синячихе.

В 2024 г. на комбинате должен появиться новый станок долущивания, который позволит сократить коэффициент расхода сырья и повысить уровень эффективности производства, будут приобретены шесть новых вилочных погрузчиков, продолжится работа по обновлению противопожарной безопасности на комбинате, а также участка технического водопровода в поселке Верхняя Синячиха.

Ранее на DK.RU: Владельца Уктусского молочного завода обязали заплатить 15 млн руб. бывшему собственнику

Автор: Александра Клименко
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