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Владельца Уктусского молочного завода обязали заплатить 15 млн руб. бывшему собственнику

Владельца Уктусского молочного завода обязали заплатить 15 млн руб. бывшему собственнику
Иллюстрация: ru.freepik.com

Смена собственников произошла в 2023 г. Далее покупатель решил взыскать с экс-владельца предприятия 90 млн руб. как убытки от поступления молока и выпуска готовой продукции с января 2015 г.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Александр Медведев приобрел Уктусский молочный завод в марте 2023 г. за 20 млн руб., но выплатил экс-собственнику лишь 5 млн. У него возникли претензии к деятельности завода в предыдущие годы, и он попытался взыскать с бывшего владельца 90 млн руб. за убытки от поступления сырого молока и выпуска готовой продукции с января 2015 г.

Однако ответчику удалось доказать в суде, что Александр Медведев был полностью ознакомлен с деятельностью предприятия и его финансовым состоянием до заключения сделки, получил доступ к помещениям и ценностям, что он не имел претензий к продавцу. А также, что инвентаризация, «вскрывшая» 90 млн руб. убытков, была проведена с нарушениями.

Суд обязал Александра Медведева выплатить Олегу Бергеру 15,3 млн руб. и обратить в его пользу залог — здание и земельный участок в селе Никольском Сысертского района. А также взыскать с него судебные издержки (200 тыс. руб.).

Фактически предъявление иска о взыскании убытков, учитывая хронологию событий, притом, что приобретенная доля в уставном капитале общества покупателем в установленном договором размере так и не оплачена, имеет лишь одну цель — избавиться от необходимости оплаты приобретенного предприятия, — говорится в решении суда (цитата по ЕАН).

Напомним, что Уктусский молочный завод выставили на продажу в июне 2022 г. Тогда директор «Уктусского молочного завода» Олег Бергер объяснил решение о продаже расхождением принципов, которых придерживаются собственники, с реалиями рынка.

Бергер подчеркивал, что желающие купить завод есть. Однако владельцы ищут не «злобного финансового инвестора», а бизнесмена со схожими принципами, готового и дальше развивать производство.

Читайте также интервью Олега Бергера DK.RU:

«Инвесторы хотели развивать молокозавод «как все». Меня это не устроило»

Автор: Виктория Говорковская
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