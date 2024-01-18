Кто в Екатеринбурге замахнулся построить собственный цирк с манежем?

Цирковых студий на Урале много — и в крупных городах, и в области, но вот строительство собственного здания — история уникальная. Рассказываем, как это произошло и кто на это решился.

«Загородная резиденция цирка «Арлекино» существует уже около 10 лет. Это развлекательный комплекс для проведения однодневных мероприятий с элементами цирковых программ.

Резиденцию построили представители уральской цирковой династии Филатовых. Ее основатель — Валентин Филатов, знаменитый советский дрессировщик, один из создателей системы зооцирков в стране — родился в Екатеринбурге в 1920 г. в цирковой семье. Всемирную известность ему принес аттракцион «Медвежий цирк», созданный в 1949 г. В 1991 г. в его честь назвали Свердловский цирк.

Директор «Загородной резиденции цирка «Арлекино» Игорь Филатов — его внук. Вместе с ним в здесь работают его жена Ольга и двое дочерей — Екатерина и Мария. DK.RU побывал у них в гостях и побеседовал с Ольгой Филатовой.

Шестое поколение цирка Филатовых

Предоставлено организаторами конкурса «Уральские каникулы»

Ольга по образованию преподаватель математики, Игорь — военный. Но они занимаются цирковой деятельностью, потому что выросли в цирковой семье. Мы решили поинтересоваться у Ольги, почему в цирках культивируется преемственность — что ни цирк, то династия. С этим связана передача каких-то тайных знаний из поколение в поколение?

Наверное, это связано с тем, что наши дети с детства только цирк и видят. Они с рождения вместе с родителями включаются в эту работу. Преемственность присутствует в большей степени у артистов, которые работают с животными. Когда дрессировщик выходит на пенсию, животные остаются у него, в семье, ведь для него они как дети, — рассказала Ольга.

Фото: страница во ВКонтакте «Резиденции цирка «Арлекино». Самоеды

У цирковых детей, конечно, особенная жизнь — им часто приходится менять школы. Но зато они очень общительные и с ходу вливаются в любой коллектив так, как будто жили в нем всегда, считает Ольга. Как правило, они получают высшее образование и не одно, но многие приходят к родителям в цирк.

Екатерина и Мария Филатовы работают в «Арлекино». Екатерина — художественный руководитель, у нее диплом режиссерских курсов К. Райкина, а Мария — ведущая, обладатель диплома высшей школы Останкино.

Цирк и туризм в одном флаконе

Уже 27 лет у Ольги и Игоря Филатовых есть своя цирковая студия, где они обучают детей на базе Свердловского цирка разным цирковым жанрам. Вместе со своими воспитанниками они гастролировали по всему миру. Поэтому, кроме педагогической, студия всегда параллельно вела концертную деятельность, а потом к ней добавилась экскурсионная.

15 лет назад, когда мы работали в цирке, у нас возникла идея сделать экскурсии за кулисы. На них мы рассказывали, как устроен цирк, какие существуют профессии, а также делали мастер-класс — часовое экспресс-обучение азам жонглирования, эквилибристики, акробатики, — рассказала Ольга Филатова.

Сначала экскурсии проводились только для школьников, но постепенно договора стали заключаться и с предприятиями. Учащиеся цирковой студии стали практиковаться в проведении мероприятий и экскурсий. Таким образом, Филатовы воспитали не одно поколение готовых артистов. Некоторые ученики, которых они обучали с трех лет, сейчас работают с ними. Один из видов деятельности по уставу резиденции цирка «Арлекино» — организация экскурсий и туризм.

Фото: личный архив Ольги Филатовой. «Арлекино» на гастролях

Несколько лет назад цирковая студия построила для себя отдельное здание-резиденцию за городом, чтобы дрессировать здесь животных: «Арлекино» специализируется на дрессировке собак разных пород.

Фото DK.RU: Резиденция «Арлекино»

В резиденции «Арлекино» сейчас живут четыре собаки — три самоеда и один бернский зенненхунд. Еще шесть бордер-колли и 10 овчарок приезжают в резиденцию только на работу. Кроме собачек, в цирковой резиденции живут кролики, дегу и шиншиллы.

У «Резиденции цирка «Арлекино» пока нет собственного манежа и зрительного зала, поэтому и формат представлений здесь необычный.

Фото: DK.RU. Бернский зенненхунд в роли дракона

«Мы делаем программы в виде командообразующих квестов. Не спектакли, а именно интерактивные мероприятия. В основном для школьного возраста с первого по 11 класс. В разных квестах участвуют разные породы собак», — рассказала Ольга.

Но классические цирковые представления все же будут. Во-первых, для этого «Арлекино» строит собственное здание цирка, где будет манеж диаметром 13 метров и небольшой зрительный зал на 50 мест. Во-вторых, здесь строится летний амфитеатр для представлений на свежем воздухе. На стадии строительства также полоса препятствий для собак, чтобы они могли заниматься спортом.

Фото: Личный архив Ольги Филатовой

Мы идем к нашей цели медленно, но неотступно. Все, что зарабатываем, и гранты, которые получаем, тратим на строительство, потому что из задуманного пока сделали только половину. Ставим себе небольшие задачи и выполняем их. В этом году наша задача — крыша и отопление. Это будет стоить несколько миллионов рублей. Если мы эту программу-минимум выполним и у нас останутся еще какие-то деньги, может, начнем отделку. После коронавируса и локдауна мы боимся влезать в кредиты. Мы же на самоокупаемости, — отмечает Ольга.

Коронавирус сильно подкосил цирковой бизнес. Ольга и Игорь, не имея возможности проводить представления, не могли обеспечить зарплатами артистов, и те вынуждены были сменить даже не работу, а профессию. Благо, многие из них имеют высшее образование в других сферах. Пришлось идти работать по специальности, а не по призванию. С тех пор некоторые вернулись, а некоторые умудряются совмещать. Так, один из артистов (по образованию геолог) теперь чередует вахтовую работу в экспедициях с цирковой.

Сам «Арлекино» тоже совмещает два вида деятельности — цирковую и туристскую. Возможно, это и спасло его во время локдауна, когда организаторы придумали программы-квесты, рассчитанные на одну семью или онлайн.

Фото: страница во ВКонтакте «Резиденции цирка «Арлекино»

Туризм помогает и сейчас, когда идет строительство и рекламный бюджет у цирка нулевой. Благодаря туристам, работает сарафанное радио, и о цирке знают в городе и области. В 2023 г. команда «Резиденции цирка «Арлекино» заняла первое место на конкурсе туристических проектов и маршрутов «Уральские каникулы».

В области есть цирковые коллективы, которые занимаются с детьми. Их довольно много. А таких, чтобы совмещали свою деятельность с туристической, чтобы строили свой манеж, нет не только в области, но и на Урале и, может быть, даже в стране — мы о таких не слышали, — отметила Ольга Филатова.

Собачья работа

«Мы давно уже решили для себя, что не будем работать с дикими животными. Наша уникальность в том, что мы придумали интерактивные программы с собаками. Это программы, на которых ребенок взаимодействует с дрессированными животными», — рассказала Ольга.

Большинство людей представляет себе взаимодействие с собакой только на уровне игры. Но собаки способны на большее. Здесь, в резиденции цирка «Арлекино», разработано 12 программ, в которых собаки участвуют вместе с детьми, показывают, как они находят вещи по запаху, спасают людей и задерживают преступников. Конечно, по классике жанра собаки здесь также работают артистами, заставляя зрителей удивляться и смеяться.

Фото: DK.RU. Бордер-колли сожалеют

Не любая собака сможет выполнять такую работу. Все собаки в цирке имеют специальное образование.

«Все собаки у нас канистерапевты, довольно заслуженные, обладающие различными наградами. Конечно, чтобы работать с детьми, у собак должен быть определенный характер. Они должны быть социализированы, у них должен отсутствовать ген агрессии. У нас овчарок в питомнике 13, а работают непосредственно с детьми из них только три», — рассказала Ольга.

Канистерапия (метод лечения и реабилитации с помощью специально обученных собак) показана не только людям с тяжелыми заболеваниями, ментальными нарушениями, но и обычным.

Сейчас многие дети гиперактивные, несплоченные. Возможность общения с животными дает видимый положительный эффект, дети преображаются прямо на глазах. Они приходят разрозненные, подкалывают друг друга, в общении явно чувствуется напряженность, но к концу мероприятия все становятся более веселыми и доброжелательными благодаря эмоциям, которые вызывают собаки. Это видим и мы, и педагоги, и родители, — отмечает Ольга.

Фото: DK.RU. Бордер-колли исполняют танец

В цирках, которые показывают диких животных, дрессировщики работают с тем «материалом», который достался, ведь диких или редких животных купить сложно. Если же собака, купленная для цирка, не подходит для такой работы, то щеночков обычно возвращают в питомники. Но в «Арлекино» другой подход. Благодаря тому, что есть возможность приспособить собак под разные виды деятельности, не только артистическую, каждой находится свое дело по способностям.

Самоеды — собаки-улыбаки, они всегда с улыбочкой. Это такая добродушная порода, поэтому мы их и выбрали для себя. Изначально у народов севера они служили грелкой для младенцев. Они очень любят людей и детей, очень социализированные. Кроме того, у нас ведь уличные мероприятия, и надо, чтобы собаки не мерзли, — рассказывает Ольга.

Фото DK.RU: Зимнее театрализованное представление

Все три самоеда в «Арлекино» разные по характеру. Двоих Ольга и Игорь купили щенками, а третьего их просто попросили забрать. Ему тогда было полтора года и, по словам Ольги, он был абсолютно невоспитанным: «писался каждые две минуты, ничего не умел, и ему настолько не хватало любви, что он абсолютно ко всем лез целоваться».

Фото: личный архив Ольги Филатовой. Номер со скакалкой

Со временем хозяева обнаружили, что пес очень прыгучий. Теперь он прыгает на скакалке огромное количество раз — не устает, детям этот трюк очень нравится. Второй самоед, которого взяли в «Арлекино» щенком, наоборот, очень спокойный, любит показать себя — поэтому здесь все с ним любят фотографироваться. Третья девочка не любит общаться с людьми, хотя очень обучаемая — выполняет много трюков, но на расстоянии.

Фото: страница во ВКонтакте «Резиденции цирка «Арлекино»

Таким образом, каждая собака находит свое дело. Бернский зенненхунд специализируется на ноусворке — это поиск предметов по запаху, бордер-колли задействованы в новогодних развлекательных представлениях. Восточно-европейские и бельгийские овчарки участвуют в программах военной тематики.

Фото: страница во ВКонтакте «Резиденции цирка «Арлекино»

«У нас есть программа — «Военная разведка». Она связана с полосой препятствий и рассчитана на старший возраст. Дети вместе с собакой должны найти секретные документы по карте, в этой же программе их учат стрелять из пневматического оружия, преодолевать веревочную переправу, минное поле, ориентироваться по местности», — рассказывает Ольга.

Фото: страница во ВКонтакте «Резиденции цирка «Арлекино»

В «Арлекино» собаки показывают общий курс дрессировки, задержание преступника и по запаху находят предметы. В конце квестов в качестве поощрения детям разрешается поиграть с собаками в командные игры. Например, ведущий ставит детям задачу не пустить собаку куда-нибудь, сделать тоннель, чтобы собака могла пробежать по нему или создать для препятствие, чтобы собака смогла его перепрыгнуть.

Какие вообще бывают программы

Программы в «Арлекино» бывают индивидуальные, например, на день рождения, и групповые, сезонные, приуроченные к конкретным праздникам.

Самая популярная программа именно с собаками так и называется — «Собачья работа». В ней участвуют собаки разных пород. Это образовательная программа, где детям рассказывают, как собак используют на службе человеку, в каких профессиях. Собаки показывают свои навыки и взаимодействуют с детьми.

Программа-рекордсмен по времени существования, ей больше 20 лет, — это двухчасовая школа клоунов. В игровой форме детям предлагают побыть артистами цирка — жонглерами, эквилибристами, акробатами, дрессировщиками. Есть программа, где детям рассказывают про охрану окружающей среды, она сезонная, ее проводят только осенью.

Новогодние и масленичные программы меняются — каждый год для них пишутся новые сценарии. Придуманный в коронавирус формат мероприятий «семейный выходной» для одной семьи работает до сих пор.

Фото: страница во ВКонтакте «Резиденции цирка «Арлекино»

Отдельного внимания заслуживают инклюзивные программы. «Арлекино» принимает детей практически со всеми видами заболеваний, а также сам выезжает в больницы к тяжелобольным деткам вместе с собаками.

Работать с детьми в больницах очень тяжело. Артистам помогает то, что на них маски, и за своими клоунскими носами они могут скрывать чувства, которые порой переполняют, — поделилась Ольга.

Стоит отметить, что не только дети с ограниченными возможностями здоровья, но и взрослые приезжают посмотреть на собак. Умные дрессированные собаки у всех без исключения вызывают массу положительных эмоций, радость и восторг.

Видимо, из-за того, что такая «собачья работа» нужна людям, «Арлекино» не нуждается в рекламе и может позволить себе худо-бедно развиваться и копить деньги на собственный манеж и амфитеатр. Если планы Филатовых воплотятся в жизнь, у Екатеринбурга будет не один цирк, а два, один из которых — частный, а таких в России, согласно открытым данным Минкульта, всего 45.

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