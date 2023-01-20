Директору Екатеринбургского цирка нашли вторую работу

Тамара Бортникова также стала директором цирка в Нижнем Новгороде. В пресс-службе учреждения отметили, что их руководитель уже имеет успешный опыт работы по совместительству.

Директор Екатеринбургского цирка, который в ближайшие дни закроется на реконструкцию, будет управлять еще одним учреждением. Как заявила первый заместитель генерального директора Росгосцирка Татьяна Бушкова, Тамара Бортникова назначена директором цирка в Нижнем Новгороде.

В пресс-службе Росгосцирка подчеркнули, что новый руководитель будет совмещать работу сразу в двух филиалах компании, поскольку уже имеет необходимый опыт В частности, в Екатеринбурге вместе с командой технических специалистов Тамара Бортникова будет курировать ход строительных работ.

Как уже писал DK.RU, цирк будет закрыт на реконструкцию на два года. На крыше появится смотровая площадка, а в здании — коворкинги. Музей цирка переместится в новое помещение и получит отдельный вход и возможность работать независимо от графика представлений. Обновится помещение для животных, зрительный зал, холлы и многое другое.

Напомним, что реконструкция екатеринбургского цирка откладывалась из-за археологических раскопок. Археологи нашли рядом со зданием культурный слой XVIII — начала ХХ вв., что может осложнить реконструкцию учреждения. Отчет о раскопках был размещен на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Цирк планировали закрыть на три года еще летом, однако точной даты не называлось.