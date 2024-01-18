КРСУ получила 30% акций госпиталя Тетюхина

Завершился процесс о разделе акций Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра. «Нас решение суда устраивает. Сейчас будем заниматься развитием этого актива», — заявил гендиректор КРСУ.

Завершился многолетний спор Нижнетагильского госпиталя восстановительных инновационных технологий, основанного Владиславом Тетюхиным, и Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ). Последняя получила около 30% акций медучреждения.

Ситуация с ГВИТом, я считаю, разрешилась. Нас решение суда устраивает. С собственником остальной части акций Дмитрием Тетюхиным мы договорились, что отзовем апелляционные заявления с нашей стороны и со стороны второго собственника. Сейчас будем заниматься развитием этого актива, — прокомментировал генеральный директор КРСУ Андрей Мисюра (цитата по «Ъ»).

В планах — увеличение видов услуг медцентра, расширение сотрудничества с научными организациями, в частности с Уральским государственным медицинским университетом. А также сотрудничество с предприятиями, занимающимися медицинским приборостроением, фармацевтикой и разработкой протезов.

DK.RU следил за спором КРСУ и госпиталя Тетюхина в течении нескольких лет. В 2021 г. КРСУ подала иск к госпиталю на возмещение кредита в 1,2 млрд руб., выделенного областью на его строительство, и процентов по нему. В госпитале подчеркивают, что денежная форма расчетов за кредит изначально не была предусмотрена: речь шла о передаче КРСУ 25% акций. Напомним, что Владислав Тетюхин вложил в этот проект 3,3 млрд руб. собственных средств.

В 2022 г. 17-й Арбитражный апелляционный суд обязал КРСУ принять акции АО «Госпиталь ВИТ» в размере 25,6% уставного капитала. Позднее КРСУ обжаловала решение, а Арбитражный суд Уральского округа приостановил его исполнение.

В сентябре 2023 г. руководители Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра рассказали DK.RU, как развивают клинику в непростых условиях и почему операции по эндопротезированию не потеряли актуальность.