Отказ от вакцинации — социальная проблема. В России фиксируют вспышку коклюша

По итогам 2023 г. рост заболеваемости коклюшем в стране вырос в девять раз. Инфекционные стационары забиты пациентами с коклюшем и корью. Болезнь особенно опасна для маленьких детей.

За 10 месяцев 2023 г. в России зафиксировали 27,8 тыс. случаев коклюша — это почти в девять раз больше, чем за весь 2022 г. В 2024 г. рост числа заболеваний продолжился, пишут «Известия».

Издание сообщает, что заболеваемость коклюшем в 2023 г. повышалась с каждым месяцем. Также отдельные вспышки были зафиксированы в нескольких регионах. Например, в Самарской области в ноябре 2023 г. диагноз поставили 208 жителям, год назад такой диагноз был у одного заболевшего.

В Роспотребнадзоре говорят, что рост заболеваемости связан со снятием карантина после пандемии коронавируса:

После снятия ограничений в РФ, как и во многих странах мира, отмечается очередной циклический подъем заболеваемости корью и коклюшем. Подобные всплески наблюдаются каждые четыре–шесть лет и связаны с накоплением пула неиммунных к данным инфекциям лиц.

Профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-терапевт и пульмонолог высшей категории Александр Карабиненко напоминает, что коклюш — инфекционное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путем. Эксперты говорят, что рост заболеваемости характерен не только для России, но и для всех стран Европы.

В настоящее время коклюш у взрослых протекает со стертой клинической картиной: проходит как обычная ОРВИ. Болезнь сопровождается длительным кашлем от одного до шести месяцев, который не поддается лечению противокашлевыми препаратами. Наибольшую опасность коклюш представляет для детей до года.

Инфекция протекает с выраженным тяжелым кашлем. Он долгий, нудный, с нарушением дыхательной и нервной системы, вплоть до летального исхода у детей до года. Поэтому сегодня все врачи обеспокоены активным распространением этой инфекции, — говорят специалисты.

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист центра «РЖД-Медицина» Ольга Колодезникова главной проблемой распространения коклюша называет «антиваксеров», которые отказываются прививать детей:

Сегодня детские инфекционные стационары просто забиты пациентами с коклюшем и корью. Отказ от вакцинации — это глобальная социальная проблема, и решать ее нужно на уровне Минздрава, возможно, даже при помощи жестких мер, — подчеркнула инфекционист.

Александр Карабиненко напомнил, что в СССР абсолютное большинство детей были привиты АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина), поэтому в детских учреждениях эти болезни практически не распространялись.

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ, врач-инфекционист Елена Малинникова подтверждает, что в России фиксируется нетипичный рост заболевших коклюшем. Это связано с ослаблением иммунитета и отказом от вакцинации детей:

Эпидемиологической особенностью коклюша является не только рост заболеваемости, но и его выявляемость среди определенных групп населения: школьников и людей старшего возраста. Мы знаем, что после вакцинации от коклюша нет стойкого иммунитета. Учитывая, что это заболевание имеет высокий индекс заразности, это привело к тому, что сегодня мы видим рост.

Специалисты напомнили, что в России доступна как вакцина от коклюша канадского производства, так и комбинированная от коклюша, дифтерии и столбняка. Вскоре в стране будет зарегистрирована отечественная бесклеточная вакцина для взрослых.

Ранее DK.RU рассказывал, что в конце 2023 г. в России зафиксировали рост случаев микоплазменной пневмонии у детей. Главная опасность этого заболевания в том, что оно устойчиво к некоторым видам антибиотиков.