Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 17.01
87,64
95,60
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Отказ от вакцинации — социальная проблема. В России фиксируют вспышку коклюша

Отказ от вакцинации — социальная проблема. В России фиксируют вспышку коклюша
Иллюстрация: РИА Новости

По итогам 2023 г. рост заболеваемости коклюшем в стране вырос в девять раз. Инфекционные стационары забиты пациентами с коклюшем и корью. Болезнь особенно опасна для маленьких детей.

#ЗДОРОВЬЕ#НОВОСТИ

За 10 месяцев 2023 г. в России зафиксировали 27,8 тыс. случаев коклюша — это почти в девять раз больше, чем за весь 2022 г. В 2024 г. рост числа заболеваний продолжился, пишут «Известия».

Издание сообщает, что заболеваемость коклюшем в 2023 г. повышалась с каждым месяцем. Также отдельные вспышки были зафиксированы в нескольких регионах. Например, в Самарской области в ноябре 2023 г. диагноз поставили 208 жителям, год назад такой диагноз был у одного заболевшего. 

В Роспотребнадзоре говорят, что рост заболеваемости связан со снятием карантина после пандемии коронавируса:

После снятия ограничений в РФ, как и во многих странах мира, отмечается очередной циклический подъем заболеваемости корью и коклюшем. Подобные всплески наблюдаются каждые четыре–шесть лет и связаны с накоплением пула неиммунных к данным инфекциям лиц.

Профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-терапевт и пульмонолог высшей категории Александр Карабиненко напоминает, что коклюш — инфекционное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путем. Эксперты говорят, что рост заболеваемости характерен не только для России, но и для всех стран Европы. 

В настоящее время коклюш у взрослых протекает со стертой клинической картиной: проходит как обычная ОРВИ. Болезнь сопровождается длительным кашлем от одного до шести месяцев, который не поддается лечению противокашлевыми препаратами. Наибольшую опасность коклюш представляет для детей до года. 

Инфекция протекает с выраженным тяжелым кашлем. Он долгий, нудный, с нарушением дыхательной и нервной системы, вплоть до летального исхода у детей до года. Поэтому сегодня все врачи обеспокоены активным распространением этой инфекции, — говорят специалисты.

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист центра «РЖД-Медицина» Ольга Колодезникова главной проблемой распространения коклюша называет «антиваксеров», которые отказываются прививать детей:

Сегодня детские инфекционные стационары просто забиты пациентами с коклюшем и корью. Отказ от вакцинации — это глобальная социальная проблема, и решать ее нужно на уровне Минздрава, возможно, даже при помощи жестких мер, — подчеркнула инфекционист.

Александр Карабиненко напомнил, что в СССР абсолютное большинство детей были привиты АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина), поэтому в детских учреждениях эти болезни практически не распространялись.

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ, врач-инфекционист Елена Малинникова подтверждает, что в России фиксируется нетипичный рост заболевших коклюшем. Это связано с ослаблением иммунитета и отказом от вакцинации детей:

Эпидемиологической особенностью коклюша является не только рост заболеваемости, но и его выявляемость среди определенных групп населения: школьников и людей старшего возраста. Мы знаем, что после вакцинации от коклюша нет стойкого иммунитета. Учитывая, что это заболевание имеет высокий индекс заразности, это привело к тому, что сегодня мы видим рост.

Специалисты напомнили, что в России доступна как вакцина от коклюша канадского производства, так и комбинированная от коклюша, дифтерии и столбняка. Вскоре в стране будет зарегистрирована отечественная бесклеточная вакцина для взрослых.

Ранее DK.RU рассказывал, что в конце 2023 г. в России зафиксировали рост случаев микоплазменной пневмонии у детей. Главная опасность этого заболевания в том, что оно устойчиво к некоторым видам антибиотиков.

Автор: Екатерина Круглова
Самое читаемое
  • Что за Ту-214? «Аэрофлот» показал параметры нового самолета на 175 местЧто за Ту-214? «Аэрофлот» показал параметры нового самолета на 175 мест
  • В центре Екатеринбурга закрывается экомаркетВ центре Екатеринбурга закрывается экомаркет
  • «Когда рубль — царь и бог». История самого торгового города Урала«Когда рубль — царь и бог». История самого торгового города Урала
  • Свердловская область получит 372 млн руб. на строительство десяти новых гостиницСвердловская область получит 372 млн руб. на строительство десяти новых гостиниц
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.