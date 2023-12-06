В России вспышка инфекции среди детей. Микоплазменная пневмония - что о ней известно?

Вспышки инфекции начали фиксировать в ноябре в Китае, сейчас очаги заболевания появляются по всему миру. Главная опасность болезни в том, что она устойчива к некоторым видам антибиотиков.

В России растет число случаев микоплазменной пневмонии, в первую очередь ею болеют дети и подростки, пишут «Известия». Рост заболеваемости у детей уже отметили в Москве и Санкт-Петербурге. В комитете по здравоохранению Петербурга ситуацию назвали необычной: микоплазменную инфекцию обнаружили у каждого третьего ребенка с проявлениями ОРЗ. Главный внештатный детский инфекционист комздрава Елена Дондурей добавила:

Мы не видели такого много лет. У каждого второго-третьего пациента с ОРВИ в стационаре пневмония, причем в 50–80% случаев — микоплазменная. Раньше такого не было.

Возбудитель микоплазменной пневмонии — Мycoplasma pneumoniae. Он передается воздушно-капельным путем. Мycoplasma pneumoniae поражает эпителий дыхательных путей человека и вызывает воспаление, трахеобронхит и атипичную пневмонию, которая чаще всего встречается у детей, подростков и молодежи.

Издание напоминает, что вспышки микоплазменной пневмонии начались в Китае в ноябре и продолжаются по сей день, в больницах Китая образовались огромные очереди к педиатрам. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Пекине и Тяньцзине, где детские больницы перешли на круглосуточный режим работы и принимают по 13 тыс. пациентов в день. ВОЗ внимательно следит за вспышкой болезни в Китае, но пока что не видит в ней признаков пандемии.

Инфекционист ИКБ № 2 Вероника Кулеш говорит, что микоплазменная инфекция протекает, как все ОРВИ:

У человека повышается температура, появляется утомляемость и затяжной кашель. Больше других заболеванию подвержены дети и подростки. Чаще всего болезнь у них протекает достаточно легко. Последствий для здоровья или летальных исходов она не несет.

Главная опасность микоплазменной пневмонии в том, что она устойчива к некоторым видам антибиотиков. Руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов, отмечает, что возбудитель инфекции устойчив к антибиотикам группы макролидов:

Это связано с бесконтрольным приемом препаратов. Например, во время пандемии многие принимали антибиотик для профилактики бактериальных осложнений — по сути, он никак не действовал на сам вирус, но его назначали, чтобы избежать вторичного инфицирования при тяжелом течении COVID-19. Именно этот антибиотик-макролид назначается для лечения микоплазменной инфекции.

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