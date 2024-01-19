Цены на российский софт и ноутбуки выросли на 10-20% за год. Это не предел

Из-за роста зарплат разработчиков и отсутствия конкуренции с популярными европейскими и американскими брендами ПО и компьютерной техники российские производители пересматривают цены.

За 2023 г. средние цены на российское программное обеспечение (ПО) в корпоративном сегменте выросли примерно на 10–20%, пишет «Коммерсант». Основной причиной подорожания софта эксперты называют рост стоимости труда разработчиков.

В Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования уточнили, что «средняя зарплата в этой сфере увеличилась в 2023 г. на 20%». По этой причине глава ассоциации Рената Абдулина считает рост цен на ПО «закономерным».

Управляющий директор компании «Норбит» (входит в ГК «Ланит») Владимир Вертоградов объясняет, что сегодня российские «вендоры не дают скидки даже при условии обязательного внедрения, хотя раньше при низком спросе предлагали». Это в первую очередь связано с тем, что после ухода иностранных игроков с рынка спрос на российский софт все еще увеличивается.

Директор технологической практики «Технологий доверия» (бывшая PwC, «ТеДо») Юрий Швыдченко отмечает, что цены на софт продолжат расти и в 2024 г.

На рынке есть спрос, и параллельно увеличиваются расходы на разработку из-за сохраняющегося дефицита кадров и конкуренции за них. Также во всех сегментах рынка есть та или иная нехватка качественных продуктов и решений. В наибольшей степени дефицит выражен в узкоспециализированных нишах, например, в продуктах для промышленной автоматизации, — объясняет Юрий Швыдченко.

При этом нынешнее подорожание не является критическим, рост стоимости российского софта за 2022 г. составил 30-50%, рассказывал DK.RU.

Кроме софта, растет спрос и на российские ноутбуки. По данным «Ведомостей», по итогам прошлого года продажи отечественных ноутбуков выросли вдвое до 256 тыс. устройств. В денежном выражении рынок вырос втрое до 8,4 млрд руб. Наибольшим спросом в минувшем году пользовались отечественные бренды Digma, Irbis и Fplus. Средний чек ноутбуков отечественных марок в 2023 г. составил 37 210 руб.

Рост спроса на отечественные ноутбуки эксперты также связывают с уходом западных игроков с рынка.

DK.RU рассказывал, что с февраля 2022 г. ряд производителей техники заявили о том, что прекращают ввозить свои устройства и запчасти в РФ. Это в том числе Samsung, Dell, Asus. Согласно данным GS Group, компании Acer, Asus, Lenovo и HP в 2023 г. заняли в совокупности лишь 25% рынка, тогда как в 2020 г. она составляла 76%.