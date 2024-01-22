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Qiwi продает российский бизнес за 24 млрд рублей

Qiwi продает российский бизнес за 24 млрд рублей
Иллюстрация: РИА Новости

Активы выкупит российский менеджмент. Цена сделки учитывает дисконт за повышенный уровень неопределенности в связи с временными ограничениями Банка России на некоторые операции «Киви банка».

#БАНКИ#СДЕЛКИ#НОВОСТИ

Группа Qiwi завершит реструктуризацию бизнеса и продаст российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главе Qiwi Андрею Протопопову, пишет ТАСС

Сумма сделки составит 23,75 млрд руб. Сделка уже одобрена российскими регулирующими органами и советом директоров Qiwi Plc. 

Цена сделки в почти 24 млрд руб. учитывает дисконт за иностранное участие и повышенный уровень неопределенности в связи с временными ограничениями Банка России на некоторые операции «Киви банка». Они были введены прошлым летом, — рассказали в Qiwi.

Расчеты в рамках сделки предполагают рассрочку: 11,875 млрд руб. будут выплачены в течение четырех месяцев с момента заключения сделки, остальные средства будут перечислены в четыре транша. 

После закрытия сделки Андрей Протопопов будет руководить бизнесом АО «Киви», который объединяет российские активы, при этом он покинет руководящие посты в Qiwi Plc. В число российских активов входят КИВИ Банк, QIWI Кошелек, Contact, группа компаний ROWI, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других проектов.

Полученные от сделки средства направят на обратный выкуп акций QIWI plc. Максимальная цена выкупа на Мосбирже составит не более 581 руб. за одну американскую депозитарную акцию (АДА) — это средняя цена бумаги за последние 12 месяцев.

Основной причиной, по которой группа Qiwi пошла на разделение бизнеса на российский и международный, стало желание компании сохранить листинг своих акций на бирже Nasdaq в Нью-Йорке.

DK.RU рассказывал, что летом 2023 г. Центробанк выписал предписание КИВИ Банк, который входит в состав группы компаний Qiwi, и временно ограничил вывод средств физлицами с электронных кошельков на банковские счета и снятие наличных. У регулятора были претензии к составлению отчетности и ведению документации банка.

Автор: Екатерина Круглова
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