«Добровольный» налог на продажу иностранного бизнеса в шесть раз превысил ожидания

Осенью 2023 г. правительство изменило требования к «налогу на выход», подняв размер отступных для владельцев иностранного бизнеса, решивших уйти с рынка.

«Добровольную» комиссию при продаже российского бизнеса нерезидентами из «недружественных стран» платят в бюджет компании, покидающие российский рынок, пишет Forbes. Налог был введен в декабре 2022 г., при этом поступления в казну только за неполный январь 2024 г. составили 13,5 млрд руб. при прогнозе на весь 2024 г. в 2,1 млрд руб. По данным «Электронного бюджета», в 2022 г. безвозмездные поступления составили 2,95 млрд руб. Эксперты считают, что причина шестикратного «перевыполнения» — в повышении размера взноса при продаже активов иностранных инвесторов и в закрытии сделок 2023 г.

Осенью 2023 г. правительство изменило требования к «налогу на выход» — размер платежа подняли до 15% от рыночной стоимости активов, срок уплаты сократили до месяца с даты исполнения сделки (ранее 10% и 90 дней). Инвесторы при продаже бизнеса должны предоставить не менее 50% дисконта от стоимости, определенной по итогам независимой оценки. В 2023 г. предполагалось, что безвозмездные сборы с бизнеса принесут казне 114 млрд руб. В декабре поступления превысили план-прогноз и составили 116 млрд руб.

Руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки FinExpertiza Виталий Аристархов отметил, что сборы превысили план в связи с тем, что правкомиссия была сосредоточена на рассмотрении продажи крупных активов с госучастием.

В перспективе поступления от «налога на выход» могут вырасти и превысить прошлогодние 116 млрд руб., считает Виталий Аристархов:

Насколько быстро нерезиденты продолжат выходить из российских активов, будет зависеть от пропускной способности правкомиссии и сроков рассмотрения заявок.

В 2023 г. из России ушли Phillips-Van Heusen Corporation (владелец брендов Tommy Hilfiger и Calvin Klein), Henkel, Xerox, Swarovski и Binance. В бюджете на 2025–2026 гг. власти не предусматривают никаких безвозмездных поступлений от бизнеса. Скорее всего, это связано с невозможностью заранее предсказать, сколько иностранных компаний и в какой период времени захотят продать свои российские активы. В основном все те, кто планировал, уже ушли, но некоторые зарубежные инвесторы все еще заинтересованы в российском рынке и, несмотря на санкции, пытаются искать возможности остаться

Безвозмездные доходы существенны для казны. В бюджет 2024 года заложены рекордные расходы (36,7 трлн руб.), но власти намерены сократить дефицит и собрать доходов на 35 трлн руб. (плюс 20% к уровню 2023-го), писал DK.RU.