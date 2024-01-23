Верховный суд РФ обязал сеть суши «Ёбидоёби» сменить название

Иск о необходимости сменить название, которое противоречит принципам гуманности и морали, подала ФНС. Предприниматели дошли до Верховного суда, чтобы оспорить решение о переименовании, но проиграли.

Верховный суд России подтвердил обязанность сети суши «Ёбидоёби» сменить фирменное наименование. Таким образом, Верховный суд подтвердил решения Арбитражного суда Красноярского края, Третьего арбитражного апелляционного суда и суда по интеллектуальным правам, пишет Sostav.

Как рассказывал DK.RU, в апреле 2023 г. налоговая инспекция подала иск в Арбитражный суд Красноярского края с требованием убрать из названия сети ресторанов намек на ненормативную лексику. ФНС в иске ссылалась на то, что компания нарушает пункт 4 статьи 1473 Гражданского кодекса, в котором и говорится, что название юрлица не может противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали. В итоге суд постановил:

Очевидно, название сети заигрывает с матом и тем самым противоречит принципам гуманности и морали.

В суде отметили, что наименование сети суши находится в информационном поле неограниченного числа лиц и может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой. Третий арбитражный апелляционный суд и суд по интеллектуальным правам оставили решение Арбитражного суда в силе.

Один из основателей сети Константин Зимен рассказывал, в 2019 г. компания оспорила решение суда в рамках аналогичного судебного процесса. Проведенная тогда независимая экспертиза признала, что название не имеет близкого сходства с бранной лексикой и не соответствует русскому сквернословию:

Ребрендинг мы делать не планируем и будем стоять до конца. Если потребуются какие-то лингвистические экспертизы или опросы населения, мы, безусловно, это сделаем. Будем защищать наш бренд, который развивали семь лет. И как так получилось, что налоговая ни с того ни с сего решила попытаться изменить наше название, хотя раньше оно никому не мешало.

В «Ёбидоёби» настаивали, что их название — это лишь транслитерация предложения «День недели — суббота» на японском языке. Однако довод в суде посчитали несостоятельным и обратили внимание, что по правилам русского языка, чтобы не смущать людей, название должно писаться как «Йобидойоби». В компании не согласились с решениями судебных инстанций и обратились с кассационной жалобой в Верховный суд.

Теперь Верховный суд вынес окончательное решение. Сеть должна сменить название в течение трех месяцев.