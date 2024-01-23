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В Свердловской области старшеклассников научат управлять беспилотниками

В Свердловской области старшеклассников научат управлять беспилотниками
Иллюстрация: DK.RU

Соответствующие уроки будут проводиться в старших классах школ и в колледжах пока только в 30 регионах России.

#НОВОСТИ

Свердловская область вошла в число 30 пилотных регионов, где учащихся школ и колледжей будут обучать управлению беспилотниками, об этом сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на пресс-службу полпредства президента России в Уральском Федеральном округе (УрФО).

Образовательные учреждения в 2024 г. получат необходимое оборудование для организации обучения разработке, производству и эксплуатации БпЛА. От региона в программе примут участие техникум «Рифей» и школы Екатеринбурга, а также школы Березовского, Дегтярска, Ирбитского района и других.

Обучение будет осуществляться в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». «Благодаря программе регионы не только получат оборудование, но и смогут повысить квалификацию педагогов, получить необходимые методики», — подчеркнул полпред Владимир Якушев.

Напомним, ранее было решено заменить в российских школах уроки ОБЖ уроками защиты Родины.

О планах переименовать и расширить обязательный в школах предмет ОБЖ еще в середине июля говорил министр просвещения Сергей Кравцов. Предмет «Основы безопасности и защита Родины», который ранее назывался «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), начнут преподавать в школах с 1 сентября 2024 г., уточнила замдиректора департамента государственной политики в Минпросвещения Анна Тимофеева. В настоящее время формируется рабочая группа для разработки учебной программы, в ее состав войдут в том числе представители МЧС и Минобороны.

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Автор: Татьяна Юстус
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