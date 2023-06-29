В российских школах отменят ОБЖ. Вместо него введут уроки защиты Родины

Предмет «Основы безопасности и защита Родины» начнут преподавать в школах с 1 сентября 2024 г. Идет разработка учебной программы, в состав рабочей группы войдут представители Минобороны.

О планах переименовать и расширить обязательный в школах предмет ОБЖ еще в середине июля говорил министр просвещения Сергей Кравцов, сообщает РБК. Предмет «Основы безопасности и защита Родины», который ранее назывался «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), начнут преподавать в школах с 1 сентября 2024 г., уточнила замдиректора департамента государственной политики в Минпросвещения Анна Тимофеева. В настоящее время формируется рабочая группа для разработки учебной программы, в ее состав войдут в том числе представители МЧС и Минобороны:

Параллельно мы будем вести работу над новым учебником для основной и средней школы. То есть весь этот процесс будет запущен одновременно. <…> Для того, чтобы с 1 сентября 2024 г. дети уже начали заниматься по новой учебной программе. Новый предмет будет включать в себя более широкий курс начальной военной подготовки, включая правила оказания первой помощи, действий при катастрофах разного рода.

В министерстве отметили, что сейчас наблюдается дефицит педагогов по ОБЖ и технологии, но эту проблему можно решить при помощи программ переподготовки. «Мы обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями, и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду», — подчеркивал Кравцов.

Курс начальной военной подготовки должен был появиться в школах в наступающем учебном году. В телеграм-канале Минпросвещения говорилось, что занятия будут внеурочными. В проекте приказа Минпросвещения отмечалось, что курс по военной подготовке будут изучать ученики 10-х и 11-х классов. Модуль будет называться «Элементы начальной военной подготовки». В него предлагали включить уроки по строевой подготовке, правилам обращения с «оружием пехотинца», автоматом Калашникова (АК-74), о принципах действия ручных гранат Ф-1 и РГД-5, составе и вооружении мотострелкового отделения на БМП, средствах индивидуальной защиты и оказании первой помощи в бою.

С начала этого учебного года в российских школах уже действует ряд нововведений. Теперь учебную неделю начинают с исполнения государственного гимна и церемонии поднятия флага, проходят внеурочные занятия «Разговоры о важном», на которых со школьниками обсуждают «вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах».

В конце апреля глава Минобрнауки представил «уникальную отечественную систему высшего образования», принятую для выхода России из Болонской системы высшего образования, рассказывал DK.RU. Теперь в вузах появятся два уровня высшего образования: базовое высшее и специализированное высшее, а также один уровень профессионального образования — аспирантура. Университеты, которые переходят на трехступенчатую систему, должны до 30 июня разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе высшего образования.