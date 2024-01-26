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Выбираем квартиру в «новом центре» Екатеринбурга — пять вариантов от «Атлас Девелопмент»

Жилая экосистема 4YOU
Жилая экосистема 4YOU. Иллюстрация: Предоставлено «Атлас Девелопмент»

Последние годы район Автовокзала активно развивается, а жилье здесь пользуется большим спросом. Но в наличии еще есть видовые квартиры с функциональными планировками на любой вкус.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#АТЛАС ДЕВЕЛОПМЕНТ#НОВОСТИ

На рынке новостроек Екатеринбурга прошлый год ознаменовался рекордными продажами. Но благодаря тому, что девелоперы оперативно реагируют на повышенный спрос, в наличии есть отличные варианты.

Сразу два заметных жилых проекта в «новом центре» Екатеринбурга развивает «Атлас Девелопмент» — это жилые экосистемы «Парк Столиц» и «4YOU». Застройщик представил топ-5 предложений в своих жилых комплексах, которые заслуживают внимания. 

1. Трехкомнатная квартира в финальной секции жилой экосистемы 4YOU

Площадь — 67,7 кв. м.

Цена — 11,9 млн руб.

Выбираем квартиру в «новом центре» Екатеринбурга — пять вариантов от «Атлас Девелопмент» 1

Хотите наблюдать одновременно и центр города, и парк Маяковского, и Уктусские горы? В этой квартире много окон, и выходят они сразу на три стороны. Здесь однозначно будет светло даже в пасмурную погоду.

Благодаря грамотной эргономике застройщику удалось уместить в достаточно скромную площадь квартиры максимальный функционал — три комнаты, два санузла, кухню-гостиную. А теплую лоджию можно будет использовать как кабинет или место отдыха. За счет небольшой площади у квартиры приятная стоимость.

2. Двухкомнатная квартира в финальной секции жилой экосистемы 4YOU

Площадь — 42,6 кв. м.

Цена — 8 млн руб.

Выбираем квартиру в «новом центре» Екатеринбурга — пять вариантов от «Атлас Девелопмент» 2

Еще один прекрасный вариант для тех, кто хочет наслаждаться видами Екатеринбурга: окна этой квартиры выходят на центр города, рядом нет высотной застройки, так что обзору ничего не помешает. Удачная планировка для тех, кто любит простор — в объединенной кухне-гостиной можно собрать гостей, а в спальне — поставить вместительный шкаф.

3. Двухкомнатная квартира в финальной секции жилой экосистемы 4YOU

Площадь — 60,5 кв. м.

Цена — 10,8 млн руб.

 

Выбираем квартиру в «новом центре» Екатеринбурга — пять вариантов от «Атлас Девелопмент» 3

Просторная квартира для семьи с кухней-гостиной по центру — это позволит «отделить» мастер-спальню родителей с гардеробом и санузлом от детской комнаты. В коридоре предусмотрена ниша под большой шкаф, где можно хранить большое количество вещей. А окна выходят на юго-восточную сторону — во двор.

4. Трехкомнатная квартира в доме «Барселона» жилой экосистемы «Парк Столиц»

Площадь — 85,8 кв. м.

Цена — 17,1 млн руб.

 

Выбираем квартиру в «новом центре» Екатеринбурга — пять вариантов от «Атлас Девелопмент» 4

Большая функциональная квартира для семьи. Помимо кухни-гостиной и мастер-спальни, здесь предусмотрены еще две комнаты хорошей площади, в одной из них даже установят увеличенное угловое остекление. А в коридоре можно будет организовать место для хранения вещей.

5. Двухкомнатная квартира в доме «Барселона» жилой экосистемы «Парк Столиц»

Площадь — 65,1 кв. м.

Цена — 12,5 млн руб.

Выбираем квартиру в «новом центре» Екатеринбурга — пять вариантов от «Атлас Девелопмент» 5

Просторная и светлая квартира с большим количеством окон, выходящих на две стороны. В том числе во внутренний двор-парк — с большим количеством зелени, лаундж-зоной и даже собственным водоемом. А в кухне-гостиной всегда можно провести время с семьей или друзьями.

Выбираем квартиру в «новом центре» Екатеринбурга — пять вариантов от «Атлас Девелопмент» 6Жилая экосистема «Парк Столиц». Иллюстрация: предоставлена «Атлас Девелопмент»

Сейчас застройщик предлагает выгодные условия покупки жилья — беспроцентную рассрочку на квартиры.

Так, например, при покупке квартир в третьей секции 4YOU будущие резиденты могут внести первый платеж в размере 300 тыс. руб., а оставшуюся сумму перечислить на эскроу-счет застройщика до 31 марта текущего года. Это позволит им комфортно поменять старую квартиру на новую.

А в «Парке Столиц» беспроцентная рассрочка доступна для всех типов квартир. Застройщик предлагает две схемы.

  • Можно разбить оплату на три платежа: первый составит 60% от общей суммы, второй платеж (20%) должен быть внесен через полгода после заключения договора, а остаток необходимо перечислить на эскроу-счет не позднее 30 декабря текущего года.
  • Либо можно разбить оплату на два платежа: первый составит 20%, а оставшиеся 80% необходимо внести на счет до 30 июня текущего года.

Подробнее о квартирах и выгодных условиях их приобретения можно узнать в офисах продаж «Атлас Девелопмент».

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 169 б/1;
ул. Московская, 249, 2 этаж
+7 (343) 286-88-86

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Автор: Елизавета Порошина
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