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Сеть доставки «Ёбидоёби» отказалась менять название даже после решения Верховного суда

Сеть доставки «Ёбидоёби» отказалась менять название даже после решения Верховного суда
Иллюстрация: «Ёбидоёби» во ВКонтакте

Ранее несколько судов подтвердили, что название фирмы противоречит принципам гуманности и морали. Основатели настаивают, что претензии касаются юридического лица и не имеют отношения к бренду.

#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

Сеть доставки «Ёбидоёби» не будет отказываться от бренда и менять вывески ресторанов, поскольку в решении Верховного суда речь идет о необходимости заменить юридическое наименование фирмы, рассказали DK.RU в компании. 

Сооснователь «Ёбидоёби» Константин Зимен уточнил, что, более того, решение Верховного суда не является окончательным и судебные тяжбы продолжаются:

Сейчас наши юристы активно работают и обращаются в Конституционный Суд с запросом о правомерности нормативного акта, на основании которого наше фирменное наименование признали недействительным. Только Конституционный Суд примет окончательное решение. 

Как писал DK.RU, в январе 2024 г. Верховный суд России подтвердил обязанность сети суши «Ёбидоёби» сменить фирменное наименование. Ранее такие решения вынесли Арбитражный суд Красноярского края, Третий арбитражный апелляционный суд и суд по интеллектуальным правам.

В апреле 2023 г. налоговая инспекция подала иск  в Арбитражный суд Красноярского края с требованием убрать из названия сети ресторанов намек на ненормативную лексику. Истец настаивает, что название противоречит принципам гуманности и морали.

В компании неоднократно сталкивались с претензиями граждан к названиям сети и блюд в ресторане. Однако основатели заведения утверждают, что ни название сети, ни названия блюд не имеют близкого сходства с бранной лексикой и не соответствуют русскому сквернословию.

Будем защищать наш бренд, который развивали семь лет. И как так получилось, что налоговая ни с того ни с сего решила попытаться изменить наше название, хотя раньше оно никому не мешало, — говорил ранее Константин Зимен.

Автор: Екатерина Круглова
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