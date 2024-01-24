Друг Немцова, который идет на выборы президента-2024 г. Кто такой Борис Надеждин?

Штаб Бориса Надеждина сообщил, что собрал более 101 тыс. «неидеальных подписей». Кандидат обещает своим сторонникам вернуть прямые выборы мэров и отменить повышение пенсионного возраста.

Подмосковный депутат Борис Надеждин собрал более 100 тыс. подписей в 75 регионах, необходимых для регистрации кандидатом на выборах президента России, об этом говорится в сообщении предвыборного штаба политика.

Мы уже собрали 101 тысячу подписей. Эти подписи неидеальные! В ЦИК нужно будет подать 105 000 идеальных подписей. Таких, к которым нельзя придраться.

В итоге штаб объявил, что будет собирать как можно больше неидеальных подписей. Сейчас на сайт выставлена цель в 150 000 подписей.

Приводите в точки сбора своих знакомых, родственников, коллег с региональной регистрацией. Именно в регионах сейчас не хватает подписей! — призвал политик.

Напомним, что Бориса Надеждина выдвинула партия «Гражданская инициатива». Поскольку партия не имеет фракции в Госдуме, то для регистрации кандидатом в президенты политику нужно собрать минимум 100 тыс. подписей, при этом в каждом субъекте должно быть собрано не более 2,5 тыс. подписей. Предоставить их в ЦИК кандидат должен до 31 января.

Сбор подписей за Бориса Надеждина вызвал много обсуждения как в социальных сетях, так и в СМИ. Многие международные издания обратили внимание на очереди к штабам Надеждина, где собираются подписи за кандидата. В поддержку Надеждина высказались несколько оппозиционных политиков и блогеров, включая сторонников Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму).

Как пишет РБК, в выборах президента России, которые пройдут 15–17 марта, будут участвовать лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, член КПРФ и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, а также действующий глава государства Владимир Путин. Штаб председателя ЦК партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича продолжает сбор подписей.

Также сбор подписей продолжают Сергей Бабурин, Андрей Богданов и Ирина Свиpидова. Кроме того, есть два самовыдвиженца — Анатолий Баташев и Рада Русских, для попадания в бюллетень они должны собрать по 300 тыс. подписей (с запасом — 315 тыс.).

Кто такой Борис Надеждин?

Борису Надеждину 60 лет, он родился 26 апреля 1963 г. в Ташкенте. В 1969 г. переехал в город Долгопрудный Московской области. В 1985 г. с отличием окончил Московский физико-технический институт, где впоследствии стал преподавать. В 1993 г. с отличием окончил Московский юридический институт.

В 1999 г. организовал кафедру права Московского физико-технического института, которую возглавлял до 2016 г.

Борис Надеждин начал свою политическую карьеру в Долгопрудном в 1988 г. В 1995 г. баллотировался в депутаты Госдумы, но не смог избраться. Он был соратником и другом политика Бориса Немцова и работал его советником, когда тот был вице-премьером в 1997-1998 гг.

В 1999 г. Надеждин был избран в Госдуму от блока «Союз правых сил», основанного Борисом Немцовым, Сергеем Кириенко, Егором Гайдаром, Анатолием Чубайсом и другими.

В 2000 г. Надеждин представил законопроект, направленный на реформу системы управления регионами России. В 2001 г. предложил свой вариант текста гимна России.

Затем политическая карьера Надеждина забуксовала, в 2004 г. он вернулся преподавать в МФТИ.

В 2008 г. он присоединился к «Правому делу», однако в 2011 г. поссорился с лидером партии Михаилом Прохоровым из-за фразы: «Подмосковье — это русская земля». В итоге Надеждин не был внесен в предвыборную тройку списка партии на федеральных выборах в 2011 г.

В последующие годы Надеждин сотрудничал с партиями «Справедливая Россия», «Единая Россия» и «Партия роста».

В 2018 г. участвовал в выборах губернатора Московской области, на которых набрал 4,36%, заняв последнее место.

На выборах президента-2024 он выдвинулся от партии «Гражданская инициатива». В 2018 г. от нее же на выборы президента шла Ксения Собчак.

«Манифест Бориса Надеждина»

Принципы, которых политик придерживается, он изложил в «манифесте». В документе он обозначил себя как «принципиального противника политики действующего президента» и выступил за прекращение спецоперации на Украине.

Также политик обещает сторонникам:

отменить повышение пенсионного возраста;

перевести Вооруженные силы РФ на контрактную основу;

вернуть прямые выборы губернаторов и мэров;

усилить поддержку бизнеса и др.

На посту главы государства политик намерен освободить политических заключенных и обратиться к руководству Украины с предложением начать мирные переговоры.

За последние сто лет мы дважды прошли через смуту и распад. И снова вступаем в колею авторитаризма и милитаризации. Не прощу себе, если не сделаю попытку остановить это, — пишет Надеждин в своем манифесте.

Ранее DK.RU рассказывал, что Центризбирком (ЦИК) до 11 февраля собирается принимать заявки от зарегистрированных кандидатов в президенты, желающих принять участие в жеребьевке бесплатного эфира.