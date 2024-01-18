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ЦИК собирается частично ограничить бесплатный эфир для кандидатов в президенты

ЦИК собирается частично ограничить бесплатный эфир для кандидатов в президенты
Иллюстрация: РИА Новости

ЦИК вспомнил о правиле, в соответствии с которым кандидаты, набравшие меньше 2% голосов на предыдущих выборах, лишаются права доступа к бесплатному эфиру.

#НОВОСТИ

Центризбирком (ЦИК) до 11 февраля собирается принимать заявки от зарегистрированных кандидатов в президенты, желающих принять участие в жеребьевке бесплатного эфира, пишет Коммерсантъ. В течение этого периода кандидаты смогут бесплатно использовать время на пяти телеканалах — это «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «ТВ Центр» и ОТР, — а также на трех радиостанциях — «Маяк», «Вести FM» и «Радио Россия». Кроме того, в 13 изданиях будет предоставляться печатная площадь. 

Однако ЦИК вспомнил о правиле, в соответствии с которым партии и кандидаты, набравшие меньше 2% голосов на предыдущих выборах, лишаются права на доступ к бесплатному эфиру. Такое ограничение существует с 2009 г., но возможность его применения на практике появилась впервые. Под него могут подпасть трое из 11 выдвинувшихся кандидатов. Они получат свою долю эфира и печатной площади только за деньги. 

Под такое ограничение попадают лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин (получил 0,65% голосов в 2018 г.), председатель «Коммунистов России» Сергей Малинкович (в 2018-м его партия выдвинула в президенты Максима Сурайкина, набравшего 0,68%) и Борис Надеждин (от выдвинувшей его «Гражданской инициативы» в 2018 г. шла Ксения Собчак, получившая 1,68%). 

Что касается прочих агитационных материалов, то кандидаты могут размещать их с момента своего выдвижения, если они оплачены из избирательного фонда и представлены в Центризбирком, напомнила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, сейчас всеми кандидатами уже представлено в ЦИК в общей сложности 1075 агитационных материалов. В том числе Владимир Путин представил 766 печатных, 5 аудиовизуальных и 287 иных материалов, Анатолий Баташев — пять печатных и один иной, Рада Русских — четыре печатных, Ирина Свиридова — два печатных и один иной материал, Николай Харитонов — три печатных агитматериала.

Пока в ЦИК зарегестрированы три кандидата — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»). Все они — представители парламентских партий, и для регистрации в качестве кандидатов им не требовалось собирать подписи. Выдвиженцы от непарламентских партий — помимо упомянутых Малинковича, Надеждина и Бабурина, это Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости) и Ирина Свиpидова (Демократическая партия) — должны до 31 января представить не менее 100 тыс. автографов избирателей. А самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских и Анатолию Баташеву — необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей. Как сообщил в среду сопредседатель штаба Путина Владимир Машков, в поддержку действующего президента уже собрано более 2,5 млн автографов, которые будут доставлены в ЦИК на следующей неделе.

Решение о дате проведения выборов — 17 марта 2024 г. — принято единогласно членами Совфеда, так что можно считать, что предвыборная кампания началась, рассказывал DK.RU. Впервые в истории новой России выборы будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере. Голосование на выборах президента России будет идти в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. Проект постановления об этом ЦИК рассмотрит 8 декабря.

Автор: Андрей Широков
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