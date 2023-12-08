Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 08.12
92,56
99,81
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Выбери Путина: президент объявил об участии в выборах в пятый раз

Выбери Путина: президент объявил об участии в выборах в пятый раз
Иллюстрация: РИА Новости

Официально президент принял приглашение на выборы от бойца батальона ДНР «Спарта» Артема Жоги в Георгиевском зале Кремля. В 2024 г. россияне будут выбирать президента сроком на 6 лет, до 2030 г.

#НОВОСТИ

Владимир Путин сообщил, что принял решение баллотироваться в президенты в 2024 г. Произошло это мимоходом, после вручения участникам специальной военной операции орденов «Золотая звезда» в Георгиевском зале Кремля. После церемонии президент общался с награжденными Героями России. Тогда герой ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога попросил Владимира Путина пойти на выборы. Остальные присоединились к просьбе. Президент согласился, сообщает Коммерсантъ. Как добавил комбат, президент сказал ему, что «времена бывают разные, но сегодня он с народом». В 2024 г. россияне будут выбирать президента сроком на 6 лет, до 2030 г.  

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула: решение о выдвижении на выборы Владимир Путин принимал исходя из интересов страны и ее граждан. Опираясь прежде всего на реальный запрос россиян, учитывая их волю и настрой. Также Матвиенко отметила: решение президента стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы, дополнительной гарантией сохранения и развития России как справедливого и социального государства, суверенного, мощного, безопасного.

Предстоящие выборы без преувеличения можно назвать историческими. Они определяют вектор нашего развития, наш путь в переломный период, в крутое время тектонических изменений для всего человечества. От этих президентских выборов зависит в первую очередь успешность нашего российского ответа на главные вызовы времени, — заявила спикер Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты. 

Предполагается, что тема России как цивилизации станет важной частью общей «идеологической рамки» кампании. Избирателям будут транслировать мысль о том, что Россия — это «семья семей», которая демонстрирует истинные ценности «человеколюбия». 

Решение о дате проведения выборов — 17 марта 2024 г. — принято единогласно членами Совфеда, так что можно считать, что предвыборная кампания началась, рассказывал DK.RU. Впервые в истории новой России выборы будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере. Голосование на выборах президента России будет идти в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. Проект постановления об этом ЦИК рассмотрит 8 декабря. 

Автор: Андрей Широков
Самое читаемое
  • «Наши поставщики не реагировали на нарекания. Поэтому мы стали делать пылесосы сами»«Наши поставщики не реагировали на нарекания. Поэтому мы стали делать пылесосы сами»
  • Евгений Куйвашев — о яйцах, мусорном полигоне в Сысерти и исправительном центре на УктусеЕвгений Куйвашев — о яйцах, мусорном полигоне в Сысерти и исправительном центре на Уктусе
  • Что будет с ключевой ставкой и какие риски для экономики видит ЦБ в 2024 г. / ИНТЕРВЬЮЧто будет с ключевой ставкой и какие риски для экономики видит ЦБ в 2024 г. / ИНТЕРВЬЮ
  • Один из старейших ТЦ Екатеринбурга собираются переформатироватьОдин из старейших ТЦ Екатеринбурга собираются переформатировать
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.