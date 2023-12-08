Выбери Путина: президент объявил об участии в выборах в пятый раз

Официально президент принял приглашение на выборы от бойца батальона ДНР «Спарта» Артема Жоги в Георгиевском зале Кремля. В 2024 г. россияне будут выбирать президента сроком на 6 лет, до 2030 г.

Владимир Путин сообщил, что принял решение баллотироваться в президенты в 2024 г. Произошло это мимоходом, после вручения участникам специальной военной операции орденов «Золотая звезда» в Георгиевском зале Кремля. После церемонии президент общался с награжденными Героями России. Тогда герой ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога попросил Владимира Путина пойти на выборы. Остальные присоединились к просьбе. Президент согласился, сообщает Коммерсантъ. Как добавил комбат, президент сказал ему, что «времена бывают разные, но сегодня он с народом». В 2024 г. россияне будут выбирать президента сроком на 6 лет, до 2030 г.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула: решение о выдвижении на выборы Владимир Путин принимал исходя из интересов страны и ее граждан. Опираясь прежде всего на реальный запрос россиян, учитывая их волю и настрой. Также Матвиенко отметила: решение президента стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы, дополнительной гарантией сохранения и развития России как справедливого и социального государства, суверенного, мощного, безопасного.

Предстоящие выборы без преувеличения можно назвать историческими. Они определяют вектор нашего развития, наш путь в переломный период, в крутое время тектонических изменений для всего человечества. От этих президентских выборов зависит в первую очередь успешность нашего российского ответа на главные вызовы времени, — заявила спикер Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты.

Предполагается, что тема России как цивилизации станет важной частью общей «идеологической рамки» кампании. Избирателям будут транслировать мысль о том, что Россия — это «семья семей», которая демонстрирует истинные ценности «человеколюбия».

Решение о дате проведения выборов — 17 марта 2024 г. — принято единогласно членами Совфеда, так что можно считать, что предвыборная кампания началась, рассказывал DK.RU. Впервые в истории новой России выборы будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере. Голосование на выборах президента России будет идти в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. Проект постановления об этом ЦИК рассмотрит 8 декабря.