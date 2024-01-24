В регионе обострилась проблема с нехваткой медицинских кадров

Согласно последним статистическим данным, чаще всего в области не хватает врачей, медсестер и медбратьев. Зарплаты в отрасли при этом выросли за год минимум на 10%.

В Свердловской области стало резко не хватать медицинских работников. По данным HeadHunter, число вакансий в медицинской сфере на Среднем Урале за год выросло на 27%. За прошедший год было опубликовано более 13 000 объявлений о поиске медиков, чаще всего искали врачей (46%), медсестер и медбратьев (17%) и фармацевтов-провизоров (7%). В декабре на одну вакансию приходилось 1,9 резюме, что говорит о существенной нехватке кадров медицинской сферы.

При этом в медицине растет средняя предлагаемая зарплата, она выросла минимум на 10%, сейчас в среднем это 45,6 тыс. руб. Заметнее всего выросли оклады помощников врачей — до 45,1 тыс. руб., врачей — до 74,5 тыс. руб., главных врачей — до 90 тыс. руб.

Дефицит медиков наблюдается в Свердловской области уже не первый год. В медучреждениях сотрудников не хватает уже около 10 лет: с 2010 по 2022 гг. численность медперсонала сократилась на 3 тыс. человек.

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Напомним, в конце минувшего года сообщалось также, что в Свердловской области заметно выросла смертность на рабочих местах. Андрей Ветлужских, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, считает, что в первую очередь это связано с плохой медпрофилактикой.