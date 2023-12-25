В Свердловской области выросла смертность на рабочих местах

Ситуация с кадрами остается напряженной: опубликован новый список профессий, в которых дефицит людей — сильнее всего. А переработки негативно сказываются на здоровье сотрудников.

Одна из крупнейших платформ онлайн-рекрутинга России собрала аналитику о дефиците кадров. Согласно данным, в Свердловской области сильнейшая нехватка дворников и поваров. На одну вакансию приходится всего 0,7 – 0,8 резюме. Также рынку не хватает автомойщиков, товароведов, врачей, токарей, фармацевтов, слесарей, продавцов-консультантов. В целом на одну вакансию на Среднем Урале приходится 2,5 резюме, что подтверждает кадровый голод.

Также сегодня стало известно, что в 2023 г. на рабочих местах в регионе умерли 156 человек. Андрей Ветлужских, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, считает, что в первую очередь это связано с плохой медпрофилактикой.

В этом году снизилось количество несчастных случаев со смертельным исходом на рабочем месте: 42 против 56 в прошлом году. При этом 114 человек умерли естественной смертью прямо на рабочем месте, чаще всего по причине сердечно-сосудистых заболеваний. Причиной тому являются некачественные медосмотры. Сейчас мы составляем список государственных и частных клиник, имеющих хороший рейтинг, которые будем рекомендовать работодателям для привлечения их к медосмотрам сотрудников, — рассказал Андрей Ветлужских.

Эксперт рассказал, что на предприятиях, выполняющих гособоронзаказ, в условиях СВО люди сильно перерабатывают: смена длится не положенные восемь, а 12 часов — на работу люди выходят не пять, а шесть дней в неделю. В школах региона практически все учителя работают в среднем на 1,8 ставки, в медицине приходится не менее 1,5 ставки на человека. Переработки оплачиваются, но физическая усталость скапливается и приводит к несчастным случаям и осложнению хронических заболеваний. При этом безработица в регионе минимальна, подчеркнул представитель профсоюзов:

Еще несколько лет назад на учете состояло более 100 тыс. безработных, в то время как вакансий было 5 — 10 тыс. Сейчас же имеется 62 364 вакансии, а людей на учете всего 11 753.

Как уже писал DK.RU, спрос на кадры в Свердловской области за год вырос в полтора раза. В ноябре текущего года в Свердловской области было опубликовано 51,5 тыс. вакансий — это на 46% больше, чем в ноябре прошлого года. По сравнению с прошлым годом, значительно чаще стали искать: специалистов по управлению персоналом (+133%), страхованию (+111%), сотрудников гостиниц и ресторанов (+77%), административный персонал (+69%) и работников для сферы автомобильного бизнеса (+68%).

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