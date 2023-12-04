За год спрос на кадры на Среднем Урале вырос в полтора раза

А одновременно с этим возросла потребность в специалистах по управлению персоналом — по сравнению с прошлым годом в ноябре было размещено на 133% вакансий больше.

В ноябре текущего года в Свердловской области было опубликовано 51,5 тыс. вакансий — это на 46% больше, чем в ноябре прошлого года. К такому выводу пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

По сравнению с прошлым годом, значительно чаще стали искать: специалистов по управлению персоналом (+133%), страхованию (+111%), сотрудников гостиниц и ресторанов (+77%), административный персонал (+69%) и работников для сферы автомобильного бизнеса (+68%).

При этом в ноябре 2023 г. работодатели чаще всего подбирали рабочий персонал (23% вакансий), менеджеров по продажам и обслуживанию клиентов (22%), работников производственных и сервисных предприятий (17%), а также строительных компаний (16%).

О проблеме дефицита кадров на промпредприятиях DK.RU рассказывал министр промышленности и науки области Сергей Пересторонин. Он отмечал, что многим заводам приходится работать в три смены или переводить сотрудников с 8 часового на 12 часовой рабочий день.

Также DK.RU писал, что в России вырос дефицит водителей большегрузов — во многих транспортных компаниях средний возраст сотрудников уже достиг 50–55 лет, а молодые люди не спешат связывать свою жизнь с профессией водителя.

Сегодня многие компании малого бизнеса растут и переходят в категорию среднего, а это влечет за собой увеличение штата и наем персонала, который раньше не требовался. Еще вчера предприниматель все делал сам, а сегодня в условиях дефицита необходимо найти и принять на работу сотрудников отдела продаж, сервисных служб, рабочих. Как сделать это эффективно — рассказывали эксперты АРАУ.

Читайте также на DK.RU: Большой запрос на специалистов ИТ, инженерные кадры. Как прошла акция «Время карьеры»