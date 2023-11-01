«Был момент, когда выпускники школ считали, что быть блогером лучше, чем идти на завод»

Власти региона включились в решение проблемы дефицита кадров на промышленных предприятиях. Сергей Пересторонин рассказал, как промышленность Свердловской области адаптировалась к новым вызовам.

За последний год загрузка предприятий Свердловской области существенно возросла: перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса были поставлены новые задачи, а многие местные компании стали наращивать объемы производства для замещения продукции, ушедшей с российского рынка. В этих условиях производственники особенно остро ощущают дефицит кадров.

Для решения этой задачи губернатор Евгений Куйвашев запустил реформу среднего профессионального образования (СПО): колледжи и техникумы, за работу которых раньше отвечало только министерство образования и молодежной политики, перераспределят между профильными органами власти. Первым к апробации новой модели подключилось министерство промышленности и науки Свердловской области.

В интервью DK.RU глава Минпромнауки Сергей Пересторонин рассказал, как будет решаться главная проблема свердловских промышленников и насколько успешно предприятиям удалось справиться с вызовами 2022 г.

Практика на заводах нужна и для студентов, и для преподавателей

Сегодня в Свердловской области 12 тыс. промышленных предприятий, на них работает более 422 тыс. человек. За год число работающих в этом секторе увеличилось в среднем на 3,4%. В условиях растущей нагрузки, многие заводы работают в режиме шестидневной и даже семидневной рабочей недели.

— Нагрузка на людей серьезно растет: многие заводы работают не в две, а в три смены, а сами смены длятся уже не по восемь, а по 12 часов, — объясняет Сергей Пересторонин. — Хочется поблагодарить сотрудников, они достойно выполняют поставленные задачи. Но объективно заводам нужно еще больше квалифицированных кадров.

С учетом новой экономической ситуации назрела необходимость реформы системы профессионального образования. Губернатором Евгением Куйвашевым принято решение закрепить учреждения среднего профессионального образования за соответствующими министерствами по отраслевому признаку. Минпромнауки уже приступил к апробации этой концепции на базе семи техникумов, которые готовят специалистов рабочих профессий и технических направлений.

О дефиците квалифицированных кадров сегодня говорят руководители большинства производственных предприятий. Как в решении этой задачи поможет реформа СПО?

— Ежегодно промышленному комплексу требуется порядка девяти тыс. новых сотрудников, имеющих рабочие профессии, и порядка 2,5 – 3 тыс. высококвалифицированных кадров с высшим образованием. Наши учебные заведения готовят необходимое количество. Так, в 2023 г. общее количество выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования составило порядка 26 тыс. человек, в том числе по техническим специальностям и профессиям —12,6 тыс.

Однако менее половины выпускников технических профессий и специальностей — 48,5% трудоустроены на предприятиях промышленного комплекса.

О чем это говорит? Самостоятельно учреждения СПО не смогут обеспечить предприятия востребованными кадрами. Необходимо вносить изменения в учебную программу, обновлять производственные мастерские, налаживать взаимодействие с предприятиями, помогать студентам определиться с выбором будущего места работы с первого курса, а для этого развивать практики наставничества. Очень важно, чтобы студенты имели возможность прохождения реальной производственной практики на предприятиях и за ними закреплялись опытные наставники. Причем, если раньше было принято закреплять за наставником по 10 практикантов, сейчас мы видим, что это недостаточно эффективно, — за наставником должно быть закреплено не более двух стажеров.

И здесь профильные министерства должны выступить связующим звеном между заказчиками и теми, кто готовит для них кадры. Нам предстоит апробировать модель новой системы взаимодействия и выявить положительные практики, которые будут тиражироваться дальше.

Сейчас по решению губернатора определено семь техникумов, которые готовят специалистов рабочих профессий и технических направлений:

Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В. М. Курочкина;

Екатеринбургский техникум «Автоматика»;

Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса;

Полевской многопрофильный техникум им. В. И. Назарова;

Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса;

Каменск-Уральский радиотехнический техникум;

Верхнетуринский механический техникум.

С конца августа мы проводим на площадке этих учреждений СПО совещания с участием руководящего состава промышленных предприятий, коллег из министерства образования и молодежной политики и администраций городов.

Наша основная задача — наладить (а там, где оно налажено, — усилить) взаимодействие техникумов с потенциальными и действующими предприятиями-партнерами. В том числе: проработать содержательную часть образовательных программ для подготовки кадров по требованиям работодателей, при необходимости внести соответствующие изменения.

Во-вторых, необходимо рассмотреть вопрос соответствия материально-технической инфраструктуры образовательных учреждений требованиям по качеству подготовки кадров.

Третье направление нашей работы — включиться в систему по профориентационной подготовке, начиная со школы.

У нас уже есть договоренности с рядом предприятий о том, чтобы они предоставляли возможность прохождения оплачиваемой практики для студентов СПО, начиная уже с первого курса. Например, одно из таких соглашений в сентябре было подписано между Уралвагонзаводом, министерствами образования, промышленности и 11 учебными заведениями. Аналогичные практики уже реализованы на предприятиях Каменска-Уральского. Планируем тиражировать их в Верхней Туре и других городах области.

Смогут ли предприятия влиять на корректировку программы подготовки кадров?

— У них уже есть такая возможность. Через профильное министерство они могут отправлять запросы в техникумы о том, в каких специалистах нуждаются, какими знаниями и навыками должны обладать выпускники средних специальных учебных заведений, чтобы прийти к ним на работу. Предприятия заинтересованы получать выпускников СПО не просто с хорошими оценками в дипломах, но с актуальными навыками.

Сами техникумы не могут определить, чему именно необходимо учить студентов, потому что не работают на реальных производствах. Чтобы повышать производительность и снижать себестоимость, предприятия ежегодно обновляют хотя бы по одной единице оборудования. Станочный парк очень быстро меняется. И для того чтобы передавать студентам актуальные знания, преподавательский состав нескольких наших техникумов уже начал проходить производственную практику на заводах и взаимодействовать с мастерами. Раньше такого не было. Думаю, это еще одна положительная практика, которую мы будем тиражировать.

Кроме того, по инициативе губернатора Евгения Куйвашева установлен инвестиционный налоговый вычет в размере 50% от стоимости имущества, которое предприятия безвозмездно передают организациям среднего профессионального образования — участникам федерального проекта «Профессионалитет». Безусловно, это будет способствовать обновлению материально-технической базы наших колледжей и техникумов.

Количество бюджетных мест в техникумах тоже будет расти?

— Пока об этом говорить рано. Не всегда учебным заведениям удается закрыть все бюджетные места. Сейчас мы сосредоточены на решении и этого вопроса.

К сожалению, был момент, когда мало кто из выпускников школ хотел работать на заводе. Многие считали, что лучше быть, например, блогером или айтишником. Мы решили поменять это представление, а для этого показать детям, откуда берутся продукты в холодильнике, одежда в шкафу, предметы повседневного спроса.

Мы будем внедрять раннюю профориентацию школьников. Так, в ближайшее время будет организована система межведомственных межшкольных производственных комбинатов — подобная той, которая работала во времена СССР. Нечто подобное уже реализовано в некоторых городах области. Например, ЕВРАЗ создал в Качканаре отдельный межшкольный центр по ранней профориентации.

В школах будут проводиться классные часы, на которых будут рассказывать, что такое промышленность, в каких условиях работают люди, какую зарплату и социальные гарантии получают. Проводятся экскурсии для школьников на разные производства. Надеюсь, что это поможет многим ученикам задуматься о своем будущем и выбрать работу на том или ином предприятии.

Кроме того, в следующем году мы планируем конкурсы профессионального мастерства в рамках проекта «Славим человека труда!» провести именно на базе техникумов. Чтобы молодежь видела мастерство лучших, впитывала их опыт.

Помогает ли крупным предприятиям справляться кооперация с малым бизнесом?

— Сейчас это распространенная практика — на аутсорсинг передается первичная обработка, производство деталей и узлов, из которых предприятие в дальнейшем производит конкретное изделие. Многие крупные предприятия пересмотрели свое отношение к «малышам» и поняли, что без сотрудничества не обойтись. Количество предприятий-кооператоров у промышленных гигантов доходит до 100 и более.

Работа по налаживанию кооперационных связей началась еще в пандемийный период и плотно ведется нами: министерство запрашивает у крупных предприятий информацию о необходимых услугах и передает ее МСП. Кроме того, привлекаем предприятия к различным встречам, дням открытых дверей (на предприятиях), к участию в выставках и форумах.

«Успешные проекты по импортозамещению есть даже в сфере электроники»

В прошлом году в Свердловской области приняли программу импортозамещения. В нее включили более 70 проектов, благодаря которым местные предприятия должны получить комплектующие, материалы и технологии взамен импортных.

— Каждое направление в программе импортозамещения — это не конкретное изделие, а целая отраслевая ниша, которая может быть востребована рынком и поддержана в рамках действующих мер промышленной политики, — рассказывает Сергей Пересторонин. — По направлениям, включенным в программу, достигнуты серьезные результаты. Например, по гидравлике: раньше она поставлялась из Западной Европы, а сегодня наши предприятия способны производить конкурентную продукцию. Так, за последний год были разработаны новые виды импортозамещающего гидравлического оборудования — в частности, высоконагруженные гидронасосы для карьерных самосвалов БЕЛАЗ, гидронасос для сельскохозяйственного трактора Кировец К-7.

Считается, что среди отраслей, наиболее пострадавших от санкций, — электронная промышленность. Если ли успешные проекты по импортозамещению в этой сфере?

— Есть. Например, удалось заместить контроллеры, преобразователи и другие устройства для железнодорожных подвижных составов, которые раньше поставлялись из-за рубежа. Аналоги продукции Siemens и Alstom разработала компания «Горизонт». Причем, этот путь наши земляки прошли буквально за два года. Благо, современные системы инжиниринга позволяют это сделать.

Другая компания — НПК «ВИП» разработала датчики физических величин, которые не имеют аналогов в России. Их продукция применяется не только в железнодорожном машиностроении, но и в нефтегазовой отрасли.

Радиоэлектроника — отдельное приоритетное направление в стратегии развития промышленности Свердловской области. Мы понимаем, что ни одного высокотехнологичного агрегата без электроники быть не может. Всего на территории области работают более 20 гражданских предприятий, обладающих значительными компетенциями по производству микроэлектроники, в том числе в сфере производства современных средств управления, автоматизации и связи, электронных приборов и их компонентов. И в дальнейшем это направление продолжит развиваться.

Появятся ли в программе импортозамещения новые проекты, помимо тех 70-ти, которые в нее уже включены?

— Программа носит прикладной характер, она формировалась исходя из потребности предприятий реального сектора экономики. Замещались те технологии, материалы, узлы и агрегаты, которые наши предприятия раньше импортировали. В кратчайший срок большинство жизненно важных для работы предприятий вопросов нам удалось решить. Ни один завод не прекратил свою работу из-за отсутствия сырья или материалов.

Не секрет, что большая часть станков, обрабатывающих центров и другого оборудования, которое используют наши предприятия, — импортные. Поэтому им приходилось закупать за рубежом большое количество оснастки и инструмента. Чтобы предприятия могли продолжить работу, нужно было оперативно их заместить. Благо, в регионе сохранились компетенции, и у нас продолжают работать около 10 инструментальных заводов, способных решить эту задачу, в частности — Кировоградский завод твердых сплавов, Свердловский инструментальный завод.

Мы изначально понимали, что программа будет меняться: что-то в течение года будет замещено силами действующих предприятий или с помощью открытия новых производств; какую-то продукцию начнут завозить из азиатских стран. Так и получилось. Мы подготовили новую редакцию программы, обсудили ее с экспертным сообществом. Список проектов в ней меняется: мы исключаем то, что уже реализовали, а также включаем в программу новые проекты, в том числе в сфере развития товаров народного потребления.

Раньше свердловские производители товаров народного потребления часто сталкивались с тем, что торговые сети отказывались брать их продукцию. За последние полтора года ситуация изменилась?

— Спрос на товары российского производства по понятным причинам вырос. За последний год менеджеры по товарным группам маркетплейсов (таких как Яндекс.Маркет, Wildberries и Ozon) и крупных сетей (таких как ЛеруаМерлен и Сима-Ленд) не раз приходили в министерство с просьбой помочь им найти поставщиков конкретной продукции взамен импортной. И сегодня, если зайдете в тот же ЛеруаМерлен, то увидите большое количество продукции уральских производителей — от элементарных вещей вроде прикроватных ковриков до кухонной утвари и лакокрасочных изделий. Европейские поставщики ушли, а наши смогли предложить замену ничуть не хуже.

Теперь нашим производителям предстоит выдержать конкуренцию с китайскими?

— Конкуренция с ними была всегда и будет продолжаться. Но все понимают, что в России необходимо формировать внутренний рынок и производить качественный товар по адекватной цене. Да и большинство наших промышленников устало бегать от Европы к Азии.

Для потребителя сегодня в магазинах есть все необходимое: продукты, детские товары, бытовая электроника. Одежда наших производителей — например, компании RAY, ГК «Урал Кожа» по качеству не уступает импортной. В регионе более 1,5 тыс. малых и средних предприятий легпрома, которые способны производить широкий ассортимент продукции — от банных принадлежностей до верхней одежды и постельного белья.

Многие малые и средние предприятия сегодня готовы замещать импортную продукцию и расширяться. На какую поддержку могут рассчитывать такие компании?

— С прошлого года предприятия, которые производят импортозамещающую продукцию, могут получить земельные участки для своей деятельности без проведения торгов (см. постановление Правительства РФ 09.04.2022 № 629). Всю информацию об участках и порядке их предоставления можно получить в МУГИСО или администрациях муниципалитетов, на территории которых расположены участки.

Мы со своей стороны видим, что малые и средние предприятия активно пользуются этой мерой поддержки. Так, администрация Арамили выделила участок в 6,6 тыс. кв. м ГК «Урал Кожа» — там будет развернуто производство обуви из натуральной кожи и фурнитуры для обмундирования. В Екатеринбурге на Химмаше участок под строительство мебельного производства получила ГК «Альтерна».

Есть и проекты по переезду отдельных компаний на новые площадки с целью расширения производственных мощностей. Например, в настоящее время такой проект в Екатеринбурге реализует ведущий российский производитель хирургических шовных материалов.

В работе находится еще несколько проектов по расширению и переезду уральских предприятий. Думаю, что в скором будущем они о себе заявят.

Справка DK.RU До конца года в Свердловской области планируют запустить: новый производственный комплекс Уральского завода гражданской авиации , где будут производить самолеты «Байкал» и «Ладога»;

, где будут производить самолеты «Байкал» и «Ладога»; предприятие «Аллегро» в ОЭЗ «Титановая долина», которое будет производить по 200 тыс. железнодорожных колес в год. Объем инвестиций в проект — 16 млрд руб.;

в ОЭЗ «Титановая долина», которое будет производить по 200 тыс. железнодорожных колес в год. Объем инвестиций в проект — 16 млрд руб.; первую очередь производственного комплекса предприятия «Отдел медицинской техники» на площадке «Уктус», где будет производиться медицинская мебель и оборудование для клиник. В ближайшее время будет реализовано еще несколько крупных проектов. В рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ Корпорация ВСМПО-АВИСМА , крупнейший мировой производитель титана, в лице дочернего предприятия ООО «ВСМПО-Новые технологии» и «ОЭЗ «Титановая долина» подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству сортопрокатного комплекса.

, крупнейший мировой производитель титана, в лице дочернего предприятия ООО «ВСМПО-Новые технологии» и «ОЭЗ «Титановая долина» подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству сортопрокатного комплекса. На будущей площадке «Титановой долины» в Алапаевске планируется строительство завода «Нейвасталь» по производству мелющих шаров.

В материале использованы фотографии со страницы ВКонтакте «Промышленный туризм на ЕВРАЗ НТМК и КГОК» и департамента информполитики Свердловской области

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