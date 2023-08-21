Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 19.08
93,40
101,48
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Пилотными участниками реформы СПО станут семь свердловских колледжей

Пилотными участниками реформы СПО станут семь свердловских колледжей
Иллюстрация: freepik.com

Всего в регионе — около 90 учреждений среднего профессионального образования. Они будут переподчинены профильным министерствам в ближайшие три-четыре года.

#ОБРАЗОВАНИЕ#НОВОСТИ

На Среднем Урале запустили реформу среднего профессионального образования, которая должна помочь решить кадровую проблему в регионе. В ближайшие три-четыре года все отраслевые колледжи будут переподчинены профильным министерствам, которые находятся в более плотной связке с предприятиями своей сферы и хорошо знают их потребность в кадрах.

Первым к реформе подключилось Министерство промышленности и науки Свердловской области. Как сообщил его руководитель Сергей Пересторонин, чиновники уже внесли изменения в нормативную базу для того, чтобы участвовать в формировании контрольных цифр приема в колледжи. Также был сформирован проектный офис по апробации модели участия в системе подготовки кадров и отобраны семь пилотных колледжей, на которых отработают эту модель взаимодействия:

  • Екатеринбургский промышленно-экономический техникум имени В.М. Курочкина,
  • Екатеринбургский техникум «Автоматика»,
  • Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса,
  • Полевской многопрофильный техникум имени. В.И. Назарова,
  • Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса,
  • Каменск-Уральский радиотехнический техникум,
  • Верхнетуринский механический техникум.

Ранее DK.RU писал, что с инициативой о проведении реформы выступил губернатор Евгений Куйвашев. По его мнению, новая схема взаимодействия профильных министерств и колледжей поможет устанавливать корректные цифры приема — в соответствии с запросами предприятий.

Перед каждым министерством будет поставлена задача — увеличивать набор, улучшать материальную базу образовательных учреждений, делать целевой заказ на подготовку специалистов. И в каждом отраслевом министерстве появится профильный заместитель министра, который будет заниматься только этой работой, — отмечал он.

Как уже писал DK.RU, на свердловских предприятиях не хватает около 15 тыс. специалистов. По некоторым специальностям спрос превышает предложение в разы. Среди наиболее дефицитных специалистов — токарь, оператор станков с программным управлением, сварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, контролер, дефектоскопист.

Автор: Елизавета Порошина
Самое читаемое
  • В сентябре стартует седьмой поток акселератора для производственников «Сила прорыва»В сентябре стартует седьмой поток акселератора для производственников «Сила прорыва»
  • Чем обернется повышение ключевой ставки для вкладчиковЧем обернется повышение ключевой ставки для вкладчиков
  • Кто и как сегодня перестраивает ЕкатеринбургКто и как сегодня перестраивает Екатеринбург
  • Начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников переходит на работу в МосквуНачальник Свердловской железной дороги Иван Колесников переходит на работу в Москву
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.