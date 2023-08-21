Пилотными участниками реформы СПО станут семь свердловских колледжей

Всего в регионе — около 90 учреждений среднего профессионального образования. Они будут переподчинены профильным министерствам в ближайшие три-четыре года.

На Среднем Урале запустили реформу среднего профессионального образования, которая должна помочь решить кадровую проблему в регионе. В ближайшие три-четыре года все отраслевые колледжи будут переподчинены профильным министерствам, которые находятся в более плотной связке с предприятиями своей сферы и хорошо знают их потребность в кадрах.

Первым к реформе подключилось Министерство промышленности и науки Свердловской области. Как сообщил его руководитель Сергей Пересторонин, чиновники уже внесли изменения в нормативную базу для того, чтобы участвовать в формировании контрольных цифр приема в колледжи. Также был сформирован проектный офис по апробации модели участия в системе подготовки кадров и отобраны семь пилотных колледжей, на которых отработают эту модель взаимодействия:

Екатеринбургский промышленно-экономический техникум имени В.М. Курочкина,

Екатеринбургский техникум «Автоматика»,

Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса,

Полевской многопрофильный техникум имени. В.И. Назарова,

Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса,

Каменск-Уральский радиотехнический техникум,

Верхнетуринский механический техникум.

Ранее DK.RU писал, что с инициативой о проведении реформы выступил губернатор Евгений Куйвашев. По его мнению, новая схема взаимодействия профильных министерств и колледжей поможет устанавливать корректные цифры приема — в соответствии с запросами предприятий.

Перед каждым министерством будет поставлена задача — увеличивать набор, улучшать материальную базу образовательных учреждений, делать целевой заказ на подготовку специалистов. И в каждом отраслевом министерстве появится профильный заместитель министра, который будет заниматься только этой работой, — отмечал он.

Как уже писал DK.RU, на свердловских предприятиях не хватает около 15 тыс. специалистов. По некоторым специальностям спрос превышает предложение в разы. Среди наиболее дефицитных специалистов — токарь, оператор станков с программным управлением, сварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, контролер, дефектоскопист.