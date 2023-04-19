На Среднем Урале запускают реформу системы подготовки кадров для предприятий

Колледжи и техникумы перейдут под контроль профильных министерств, которые будут увеличивать набор и делать целевой заказ на подготовку специалистов.

О грядущей реформе системы среднего профессионального образования в Свердловской области на совещании с главами муниципалитетов заявил губернатор Евгений Куйвашев. Он отметил, что все отраслевые колледжи и техникумы отойдут к соответствующим министерствам, которые находятся в более плотной связке с предприятиями своей сферы и хорошо знают их потребность в кадрах.

Перед каждым министерством будет поставлена задача — увеличивать набор, улучшать материальную базу образовательных учреждений, делать целевой заказ на подготовку специалистов. И в каждом отраслевом министерстве появится профильный заместитель министра, который будет заниматься только этой работой, — объяснил Евгений Куйвашев.

Отметим, сейчас учредителем всех государственных колледжей и техникумов (а их в регионе почти 90) является министерство образования и молодежной политики Свердловской области. По всей видимости, большая часть этих образовательных учреждений перейдет под контроль министерства промышленности и науки.

Сроки перевода ссузов под профильные министерства пока не озвучиваются.

Региональные власти позиционируют реформу как одну из мер разрешения кадрового кризиса в Свердловской области. Как уже писал DK.RU, на свердловских предприятиях не хватает около 15 тыс. специалистов. По некоторым специальностям спрос превышает предложение в разы.

При этом, зарплата некоторых рабочих сегодня выше, чем у IT-специалистов. Крупнейшие предприятия Екатеринбурга ищут токарей, фрезеровщиков и операторов станков с ЧПУ на зарплату около 100 тыс. руб. в месяц и выше.

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