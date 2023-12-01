Рынку не хватает 80 тыс. водителей. Цены на такси за год выросли на 25%, и это не предел

Средний чек поездки в России в ноябре составил 384 руб. Из-за нового закона «О такси» многие самозанятые водители уходят из отрасли: на региональных рынках отток водителей достиг 30%.

За год стоимость поездки на такси в России выросла в среднем на 20-25%, пишет РБК со ссылкой на данные банков. Средний чек поездки в России в ноябре составил 384 руб., по сравнению с ноябрем 2022 г. он вырос на 25%, сообщили изданию в ВТБ со ссылкой на анализ транзакций.

По данным аналитического проекта Tinkoff Data (анализ проводился на основе обезличенных транзакций клиентов «Тинькофф» в пользу сервисов такси), средний чек за 1–23 ноября составил 343 руб., что на 21% выше, чем в ноябре 2022 г.

По данным банка «Русский стандарт», средний чек за услуги такси по картам банка в ноябре составил 455 руб., что на 20% выше, чем в ноябре 2022 г.

Представитель «Тинькофф» отметил, что за последний год рост среднего чека был зафиксирован во всех регионах. Сильнее всего стоимость поездки на такси выросла в Хабаровском крае (+56%, до 297 руб.), в Ростовской (+34%, до 302 руб.) и Кировской областях (+33%, до 229 руб.). В Москве средний чек составил 585 руб., что на 25% выше ноября 2022 г.

Представитель «Русского стандарта» добавил, что самые высокие темпы роста среднего чека за год наблюдались в Ростове-на-Дону (+49%, до 305 руб.), Москве (+26%, до 434 руб.) и Челябинске (+22%, до 265 руб.).

В «Яндекс.Такси» сообщили, что из расчетов самой компании следует, что стоимость поездки выросла во всех регионах, наиболее сильно — в Ростовской области (+27%), Татарстане (+26%) и Челябинской области (+25%), наименее — в Самарской области (+17%) и Красноярском крае (+18%), а также Москве и Подмосковье (+19%).

На увеличение средней стоимости минуты повлиял дефицит водителей, который вызван их переходом в другие сферы, снижением количества мигрантов в отрасли, ростом расходов на автомобили и их обслуживание, и одновременный рост спроса на поездки в такси на 20%.

По оценке «Яндекс.Такси», чтобы сбалансировать спрос и предложение и нормализовать цены в пиковый сезон, необходимо привлечь около 80 тыс. водителей.

Напомним, что с 1 сентября в России вступили в силу новые требования к такси. Были созданы федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Такси», а также три региональных реестра — автомобилей, перевозчиков и агрегаторов, которые должны передавать данные в указанную систему. Регионы должны были загрузить данные о действующих разрешениях на работу до 1 декабря.

Для агрегаторов также появилась обязанность проверять водителей по реестрам и следить, чтобы заказы передавались только тем, у кого есть действующее разрешение на работу.

Представитель «Максим» рассказал, что закон оказал значительное влияние на рост стоимости поездки в такси:

Не решена основная проблема нового закона — чрезмерные требования к самозанятым водителям на личных автомобилях, для физлиц эти требования сверхзатратны, избыточны и неисполнимы. Многие самозанятые уходят из отрасли: на региональных рынках отток водителей достиг 30%.

Как рассказывал DK.RU, рост цен на услуги такси в отдельных регионах России в 2023 г. достигал 44%. Цены выросли в половине регионов, в 45% стоимость услуг такси осталась без изменений, а в 5% — снизились.

Замначальника отдела автомобильного транспорта департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Ирина Саукова добавила, что к концу года стоимость проезда на такси в России увеличится на 10%.

Кроме того, сервис «Яндекс такси» в Екатеринбурге начал устанавливать примерную цену за поездку. Стоимость проезда из пункта А в пункт В может поменяться в любой момент пути. В Роспотребнадзоре уже заявили, что такая ценовая политика незаконна, сервис «Яндекса» же сослался на законодательство РФ, в котором прописано, что цена может быть рассчитана исходя из расстояния и времени, которое водитель затратил на поездку.