Стоимость проезда узнаете в пути. «Яндекс такси» начал указывать примерные цены
Жители Екатеринбурга жалуются, что сервис заказа такси вместо четкой цены стал указывать некий диапазон, вероятную стоимость. Роспотребнадзор заявил, что это незаконно, «Яндекс» сослался на закон РФ.
Сервис «Яндекс такси» в Екатеринбурге начал устанавливать примерную цену за поездку. Стоимость проезда из пункта А в пункт В теперь может поменяться в любой момент пути.
На то, что теперь приложение не показывает точную сумму, в которую обойдется проезд, пожаловались жители города. Цены разбросаны в диапазоне от меньшей к большей.
Как пишет JustMedia, в пресс-службе «Яндекс такси» пояснили нововведение переменчивой ситуацией на дорогах. Пробки в крупных городах, а также неблагоприятные погодные условия могут возникать довольно резко, поэтому стоимость может вырасти или уменьшиться. При этом, подчеркнули в компании, она не должна выходить за рамки указанного во время заказа такси диапазона.
В Роспотребнадзоре уже заявили, что такая ценовая политика незаконна, сервис «Яндекса» же сослался на законодательство РФ, в котором прописано, что цена может быть рассчитана исходя из расстояния и времени, которое водитель затратил на поездку.
Напомним, в начале октября сообщалось, что цены на такси в Екатеринбурге выросли в два раза. Одной из причин тогда называлась монополизация рынка. Также на рост цены влияет все больший дефицит автомобилей и водителей.
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