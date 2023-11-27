Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 25.11
88,81
96,91
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Стоимость проезда узнаете в пути. «Яндекс такси» начал указывать примерные цены

Стоимость проезда узнаете в пути. «Яндекс такси» начал указывать примерные цены
Иллюстрация: freepik.com

Жители Екатеринбурга жалуются, что сервис заказа такси вместо четкой цены стал указывать некий диапазон, вероятную стоимость. Роспотребнадзор заявил, что это незаконно, «Яндекс» сослался на закон РФ.

#ТАКСИ#НОВОСТИ

Сервис «Яндекс такси» в Екатеринбурге начал устанавливать примерную цену за поездку. Стоимость проезда из пункта А в пункт В теперь может поменяться в любой момент пути.

На то, что теперь приложение не показывает точную сумму, в которую обойдется проезд, пожаловались жители города. Цены разбросаны в диапазоне от меньшей к большей.

Как пишет JustMedia, в пресс-службе «Яндекс такси» пояснили нововведение переменчивой ситуацией на дорогах. Пробки в крупных городах, а также неблагоприятные погодные условия могут возникать довольно резко, поэтому стоимость может вырасти или уменьшиться. При этом, подчеркнули в компании, она не должна выходить за рамки указанного во время заказа такси диапазона.

В Роспотребнадзоре уже заявили, что такая ценовая политика незаконна, сервис «Яндекса» же сослался на законодательство РФ, в котором прописано, что цена может быть рассчитана исходя из расстояния и времени, которое водитель затратил на поездку.

Напомним, в начале октября сообщалось, что цены на такси в Екатеринбурге выросли в два раза. Одной из причин тогда называлась монополизация рынка. Также на рост цены влияет все больший дефицит автомобилей и водителей.

Ранее на DK.RU: Прокуратура разбирается в аннулировании «Аэрофлотом» билетов Екатеринбург – Пхукет

Автор: Александра Клименко
Самое читаемое
  • В Екатеринбурге вручили премию «Человек года — 2023». Главная награда досталась врачуВ Екатеринбурге вручили премию «Человек года — 2023». Главная награда досталась врачу
  • «Лучше, чем Нобелевка, — вручают при жизни». Репортаж с церемонии «Человек года — 2023»«Лучше, чем Нобелевка, — вручают при жизни». Репортаж с церемонии «Человек года — 2023»
  • Рост в 10 раз. Китай вошел в топ-10 крупнейших поставщиков виски в РоссиюРост в 10 раз. Китай вошел в топ-10 крупнейших поставщиков виски в Россию
  • «В реабилитации чудо должно быть запланированным» — Андрей Белкин, «Человек года — 2023»«В реабилитации чудо должно быть запланированным» — Андрей Белкин, «Человек года — 2023»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.