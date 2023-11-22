Прокуратура разбирается в аннулировании «Аэрофлотом» билетов Екатеринбург – Пхукет

Билеты на прямой перелет в Таиланд по привлекательной цене купили несколько сотен человек, перевозчик вскоре заявил, что это «технический сбой».

Прокуратура может привлечь авиакомпанию «Аэрофлот» к административной ответственности за аннулирование билетов по направлению Екатеринбург – Пхукет. Перевозчика могут привлечь по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ за предоставление потребителям недостоверной информации, штраф по ней составляет до 10 тыс. руб. Также известно, что уже вынесено представление гендиректору авиакомпании Сергею Александровскому.

Если будет собрано достаточное число заявлений от пострадавших, тех, кто не смог улететь в Таиланд рейсом «Аэрофлота», групповой иск готов подать Роспотребнадзор. Напомним, билеты на направление продавались по весьма бюджетным ценам, приобрели их несколько сотен человек. Перелет в две стороны стоил 12 – 18 тыс. руб., были и варианты за 6,5 тыс. руб.

«Аэрофлот» позже заявил, что низкая цена объясняется техническим сбоем, брони аннулировали, деньги вернули покупателям. В качестве компенсации людям предложили недельную скидку в 30% при покупке билетов эконом-класса.

Напомним, прямые перелеты на Пхукет из Екатеринбурга стартовали 30 октября, ранее были запущены рейсы в Бангкок.

Накануне DK.RU сообщал, что из Кольцово возобновились полеты в Грузию, в расписании появились прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси. Перевозчик RedWings, время в пути составляет около 3,5 часов, полеты выполняются на самолетах Sukhoi Superjet 100.