Возобновлены прямые рейсы из Кольцово в Грузию

Регулярные полеты из Екатеринбурга в Грузию прекратились в июле 2019 г. Сейчас они возобновлены в два города. Дорога займет около четырех часов, стоимость около 12 тыс. руб.

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») возобновились полеты в Грузию. В предстоящем сезоне прямые рейсы будут выполняться в Тбилиси и Кутаиси.

Полеты авиакомпанией RedWings в Тбилиси уже начались, а в Кутаиси первый рейс отправится в начале декабря. Время в пути составляет около трех с половиной часов. Полеты выполняются на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Согласно данным сайта авиакомпании, билет в Грузию в одну сторону на одного человека составляет от 11,1 тыс. руб.

Напомним, в ноябре из Екатеринбурга добавились прямые рейсы в Минск. Полеты будут выполняться раз в неделю, по субботам, на самолетах Sukhoi Superjet 100. Общее время в пути составит 6 часов, из них 1 час 25 минут будет длиться посадка в Самаре, пишет JustMedia.ru.

Как сообщили в УК «Аэропорты Регионов», весь маршрут — от Екатеринбурга до Самары и далее от Самары до Минска — выполняет авиакомпаня RedWings.

Также в конце октября из Екатеринбурга появились прямые рейсы в пять российских городов. По осенне-зимнему расписанию с 29 октября авиакомпания «Руслайн» начала выполнять рейсы из Екатеринбурга в Нижневартовск, Белоярский, Нарьян-Мар, Сыктывкар и Томск (с техпосадкой в Нижневартовске). Новое расписание будет действовать до 30 марта.

Продажа билетов открыта только до конца года. Из Екатеринбурга в Нижневартовск и Томск самолеты «Руслайн» будут осуществлять маршрут по вторникам и пятницам, в Белоярский — по вторникам и субботам, в Нарьян-Мар — по средам и воскресеньям, в Сыктывкар — по понедельникам и четвергам.

Больше всего рейсов «РусЛайн» будет выполнять из Нарьян-Мара (восемь направлений). В Санкт-Петербурге, как и в Екатеринбурге, будет пять направлений маршрутов, в Казани — три. Все полеты будут осуществляться на канадских самолетах Bombardier CRJ100/200 на 50 мест.

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