В конце октября из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в пять российских городов

Полеты будет осуществлять компания «Руслайн». Все они будут осуществляться на канадских самолетах Bombardier CRJ100/200 на 50 мест.

По осенне-зимнему расписанию с 29 октября авиакомпания «Руслайн» будет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Нижневартовск, Белоярский, Нарьян-Мар, Сыктывкар и Томск (с техпосадкой в Нижневартовске). Новое расписание будет действовать до 30 марта.

Продажа билетов открыта только до конца года. Из Екатеринбурга в Нижневартовск и Томск самолеты «Руслайн» будут осуществлять маршрут по вторникам и пятницам, в Белоярский — по вторникам и субботам, в Нарьян-Мар — по средам и воскресеньям, в Сыктывкар — по понедельникам и четвергам.

Больше всего рейсов «РусЛайн» будет выполнять из Нарьян-Мара (восемь направлений). В Санкт-Петербурге, как и в Екатеринбурге, будет пять направлений маршрутов, в Казани — три. Все полеты будут осуществляться на канадских самолетах Bombardier CRJ100/200 на 50 мест.

Напомним, ранее стало известно, что из Екатеринбурга полетят прямые рейсы в Грузию. Об этом заявил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, первый рейс в Кутаиси состоится 30 октября — полеты запланированы дважды в неделю по вторникам и четвергам. Первый рейс в Тбилиси запланирован на 2 ноября — далее программа будет осуществляться раз в неделю. Выполнять рейсы будет авиакомпания Red Wings.

Также с 30 октября «Аэрофлот» откроет прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет. В осенне-зимнем сезонном расписании вылеты из Кольцово запланированы по понедельникам и четвергам, в обратном направлении — по понедельникам и пятницам.

Пхукет станет вторым пунктом Таиланда, в который авиакомпания будет летать из Екатеринбурга. 2 октября авиаперевозчик открыл регулярные прямые рейсы из Екатеринбурга в Бангкок.

Читайте также на DK.RU: «Аэрофлоту» грозят проверки из-за массового аннулирования дешевых билетов в Таиланд.