Из Екатеринбурга полетят прямые рейсы в Грузию. На очереди — Китай

С 30 октября возобновляется летная программа в Кутаиси, а со 2 ноября начнутся прямые перелеты в Тбилиси. Это открывает новые возможности для стыковочных рейсов и отдыха в этой стране.

В Екатеринбурге анонсировали новые направления для прямых международных перелетов из аэропорта Кольцово. В частности, это долгожданные полеты в Грузию.

Как заявил в ходе пресс-конференции в ТАСС-Урал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, первый рейс в Кутаиси состоится 30 октября — полеты запланированы дважды в неделю по вторникам и четвергам. Первый рейс в Тбилиси запланирован на 2 ноября — далее программа будет осуществляться раз в неделю. Выполнять рейсы будет авиакомпания Red Wings.

Ранее DK.RU писал, что запрет на выполнение пассажирских авиарейсов в Грузию из России вступил в силу летом 2019 г. Тогда в Кольцово прекратили работу семь еженедельных рейсов в Батуми и четыре рейса в Тбилиси — перевозки выполняли «Уральские авиалинии» и «Победа». Это были довольно востребованные направления.

Также 4 ноября этого года стартуют прямые перелеты на Шри-Ланку (в аэропорт Маттала Раджапакса). Как сообщил Михаил Мальцев, первые рейсы уже загружены на 100%. Ранее сообщалось, что выполнять перелеты будет Red Wings, рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям.

С завтрашнего дня начнется летная программа на Фукуок (Вьетнам). Турами в этом направлении занимаются казахская компания Selfie Travel и туроператор «Европорт».

Мы опасались, что стоимость путевок по этим направлениям будет очень высокой. Но, на мой взгляд, она приемлема — туры по отдельным отелям на 12-15% ниже, чем отдых в Сочи, — отметил Михаил Мальцев. — Если до конца года будет дошлифована ситуация по безвизовому обмену с Китаем и Ираном, будут реализованы планы по возобновлению перелетов на китайский остров Хайнань (3 раза в неделю), в Пекин (ежедневно), а также два авиаперевозчика имеют разрешения на полеты в Тегеран.

Напомним, в весеннюю навигацию из аэропорта Кольцово прямые перелеты осуществлялись преимущественно в регионы России и страны СНГ. Действовало только четыре направления дальнего зарубежья — Турция, Египет, Тайлайнд и ОАЭ.

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