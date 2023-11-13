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Из Екатеринбурга в Минск запускают новые авиарейсы

Из Екатеринбурга в Минск запускают новые авиарейсы
Иллюстрация: DK.RU

Полеты раз в неделю будет выполнять авиакомпания RedWings. Борт будет совершать посадку в Самаре на 1 час 25 минут, после чего отправится непосредственно в столицу Беларуси.

#ТУРИЗМ#АВИАОТРАСЛЬ#НОВОСТИ

С 18 ноября авиакомпания RedWings запускает рейсы из Екатеринбурга до Минска. Полеты будут выполняться раз в неделю, по субботам, на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Общее время в пути составит 6 часов, из них 1 час 25 минут будет длиться посадка в Самаре, пишет Justmedia.ru

Как сообщили в УК «Аэропорты Регионов», весь маршрут — от Екатеринбурга до Самары и далее от Самары до Минска — выполняется авиакомпаний RedWings:

Рейс выполняется на одном воздушном судне без замены самолета в пункте промежуточной остановки, что обеспечивает 100% гарантию сохранения стыковки даже при задержке вылета рейса из Екатеринбурга или из Минска.

В настоящий момент улететь из уральской столицы в столицу Беларуси без пересадок можно на самолете авиакомпании «Белавиа» — рейсы выполняются по понедельникам и пятницам, время в пути составляет 3 часа 20 минут.

Ранее DK.RU писал, что Red Wings возобновил прямые перелеты в города Грузии — Тбилиси и Кутаиси. В Тбилиси рейсы выполняются дважды в неделю — в четверг и воскресенье. В Кутаиси рейсы также выполняются дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям.

Кроме этого, Аэрофлот впервые открыл регулярные прямые рейсы из Екатеринбурга в Бангкок. Начиная со 2 октября они выполняются дважды в неделю на лайнерах Airbus A330-300. До этого добраться до столицы Таиланда можно было только с пересадкой — в Москве или Дубае.

Также в осеннее-зимнем расписании Кольцово появились новые рейсы в пять российских городов — в Нижневартовск, Белоярский, Нарьян-Мар, Сыктывкар и Томск (с техпосадкой в Нижневартовске). Их будет выполнять авиакомпания «Руслайн».

Автор: Елизавета Порошина
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