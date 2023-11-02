Red Wings назвали даты первых в этом году полетов из Екатеринбурга в Грузию

Судя по сайту авиакомпании, первый полет в Тбилиси состоится 16 ноября, а первый рейс в Кутаиси — 3 декабря. По каждому из направлений рейсы запланированы дважды в неделю.

Red Wings официально возобновляет прямые перелеты в города Грузии — Тбилиси и Кутаиси. На сайте авиакомпании появились данные о первых рейсах в этом году.

Сообщается, что ближайший рейс в Тбилиси состоится 16 ноября: самолет Sukhoi Superjet 100 вылетит из уральской столицы вечером в воскресенье и проведет в полете 3 часа 25 минут. В этот же день самолет доставит пассажиров из Тбилиси обратно в Екатеринбург. Дальше рейсы запланированы дважды в неделю по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов стартует от 16,6 тыс. руб.

Ближайший рейс в Кутаиси авиакомпания запланировала 3 декабря. Он также будет выполняться на Sukhoi Superjet 100, время в пути составит 3 часа 40 минут. Рейсы запланированы дважды в неделю, по вторникам и воскресеньям. Стоимость билетов начинается от 12,2 тыс. руб.

Ранее возобновление прямых авиаперелетов между Екатеринбургом и Грузией в октябре анонсировал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Правда на тот момент предполагалось, что летная программа стартует уже в конце октябре-начале ноября. Ранее DK.RU писал, что запрет на выполнение пассажирских авиарейсов в Грузию из России вступил в силу летом 2019 г. Тогда в Кольцово прекратили работу семь еженедельных рейсов в Батуми и четыре рейса в Тбилиси — перевозки выполняли «Уральские авиалинии» и «Победа». Это были довольно востребованные направления.

Также DK.RU сообщал, что в конце октября «Аэрофлот» открыл прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет. В осенне-зимнем сезонном расписании вылеты из Кольцово запланированы по понедельникам и четвергам, в обратном направлении — по понедельникам и пятницам. Пхукет станет вторым пунктом Таиланда, в который авиакомпания будет летать из Екатеринбурга. 2 октября авиаперевозчик открыл регулярные прямые рейсы из Екатеринбурга в Бангкок.

Также в осеннее-зимнем расписании Кольцово появились новые рейсы в пять российских городов — в Нижневартовск, Белоярский, Нарьян-Мар, Сыктывкар и Томск (с техпосадкой в Нижневартовске). Их будет выполнять авиакомпания «Руслайн».