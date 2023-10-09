Цены на такси в Екатеринбурге выросли вдвое

В других регионах также отмечается значительный рост. Общие причины, по мнению экспертов, — монополизация рынка, дефицит машин и водителей, при этом в каждой из областей есть и свои нюансы.

Во многих городах России выросли цены на такси, наиболее значительно буквально за последний месяц. В Омске пассажиры констатируют рост почти в два раза, в Мурманске — на 70%, Петербурге и Екатеринбурге — на 100%, Перми — на 50-70%, в Самарской области — на 40-50%, в Калининградской — на 40%.

По мнению экспертов, вступивший в силу с 1 сентября Федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ...», который ввел жесткие правила работы на этом рынке, не решающий, а скорее сопутствующий фактор. Цены подогрел тройной дефицит. А он начал созревать задолго до этих перемен. Об этом сообщает «Российская газета».

«Значительный рост цен на такси у нас связан с монополизацией этой сферы. В городе остался один крупный агрегатор и мелкие компании, цены которых всегда были выше. Это касается не только предоставляющих ВИП-машины, но и тех, чей уровень обслуживания ниже», — считает активист за права пассажиров из Нижнего Новгорода Александр Мазурин.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов считает, что к основным причинам роста цен, кроме монополизации рынка, можно добавить «нехватку водителей». По его словам, многие сейчас находятся в стадии переоформления документов и не выходят на линию. А кто-то перестал работать из-за дорогого содержания авто, отмечают эксперты.

Еще один дефицит — сами машины. Петербургскому рынку их не хватает, говорит Валерий Солдунов. Новый закон выдвинул требования к их внешнему виду. В Свердловской области перекрашивать авто в «цвет такси» региона необязательно. Это минус 150-200 тыс. расходов.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова отметила, что сегодня в отрасли есть проблемы с обновлением таксопарка. Это связано с прошлогодним подорожанием машин и запчастей.

«Любой рост стоимости поездок на такси всегда вызван динамическим ценообразованием. Когда желающих уехать много, а тех, кто может отвезти, мало, получается дороже», — добавила она.

Напомним, ранее мы писали о том, что замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко на форуме TAXI-2023 в Сочи высказался, что основной причиной увеличения цен стала недостаточная подготовка регионов к реализации закона о такси.

«Это значит, что контроль за такси в этих субъектах не осуществлялся. Также причинами отрицательной динамики являются искусственный ажиотаж, связанный с новым законом, рост стоимости расходных материалов и санкционное давление», — пояснил он.

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