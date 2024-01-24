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«Жалобы поступают постоянно». ФАС назвала Wildberries и Ozon монополистами на рынке

«Жалобы поступают постоянно». ФАС назвала Wildberries и Ozon монополистами на рынке
Иллюстрация: РИА Новости

Совокупно два маркетплейса занимают 80% рынка интернет-торговли. По данным Росстата, объем онлайн-продаж в 2023 г. в России увеличился в годовом выражении на 29,4%.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установила, что Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке маркетплейсов, их суммарная доля составляет около 80%, пишет ТАСС. Руководитель ведомства Максим Шаскольский рассказал:

Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и, естественно, установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon. Вместе они занимают около 80% рынка.

Глава ФАС добавил, что в ведомство поступает большое количество жалоб на маркетплейсы от потребителей и компаний МСП:

Они поступают постоянно. Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов. Да, сейчас действует 448-е постановление, и мы для исключения в дальнейшем негативных последствий проводим с компаниями работу по добровольному устранению нарушений.

По данным Росстата, объем интернет-продаж в ноябре 2023 г. в России увеличился в годовом выражении на 29,4%. 

Отметим, что сейчас в правительстве работают над законопроектом, который будет регулировать сферу интернет-торговли. Как рассказывал DK.RU, власти, например, хотят прописать в законе ответственность торговых площадок за некачественный товар, однако представители маркетплейсов выступают против данного нововведения. 

Также в пояснительной записке к законопроекту говорится, что слову «маркетплейс» следует найти альтернативу.

Автор: Екатерина Круглова
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