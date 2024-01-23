В новом законе об онлайн-торговле предлагают избавиться от слова «маркетплейс»

У игроков рынка по-прежнему много вопросов к законопроекту, который будет регулировать отрасль онлайн-торговли. Власти готовы пойти на смягчение формулировок.

Слову «маркетплейс» необходимо придумать альтернативу, такая рекомендация содержится в отзыве правительства на законопроект об онлайн-торговле, пишет РБК. Проект документа есть у издания, его подлинность подтвердили несколько участников рынка электронной торговли.

Напомним, впервые о законопроекте заговорили в сентябре 2023 г. Депутаты настаивают, что необходимо закрепить юридический статус маркетплейсов, также площадки должны нести ответственность за недостоверную информацию на платформах и некачественный товар.

В первой редакции законопроекта чиновники предлагали запретить маркетплейсам штрафовать контрагентов и блокировать их личные кабинеты, также предлагалось ввести ограничения на количество изменений в контрактах между площадками и продавцами. Кроме того, законопроект предлагал запретить площадкам торговать товарами под собственной торговой маркой, чтобы соблюсти принципы добросовестной конкуренции.

В текущем отзыве правительства на законопроект сказано, что нельзя запрещать маркетплейсам штрафовать контрагентов и блокировать их личные кабинеты, поскольку эти меры позволяют бороться с недобросовестными продавцами. Власти также настаивают, что необходимо отказаться от ограничений на количество изменений в контрактах, поскольку изменения тарифов и комиссии могут носить сезонный характер и пересматриваются несколько раз в год.

Также в правительстве не видят оснований для запрета маркетплейсам торговать собственными торговыми марками, но этот вопрос подлежит обсуждению.

Добавим, что предствители онлайн-ритейла раскритиковали законопроект в его первой редакции. Управляющий директор Ozon Сергей Беляков отметил, что в текущем отзыве правительства учтены существенные замечания участников отрасли:

Однако требование расширить ответственность за некачественный товар убивает модель маркетплейса как агрегатора товаров сотен тысяч различных продавцов.

С этим согласен представитель Wildberries, который отметил, что маркетплейсы в первую очередь являются информационными посредниками:

В некоторых случаях площадки даже не видят товар, например, когда продавец сам доставляет заказ.

Представителя «Яндекс Маркета» особенно заботит пункт о запрете СТМ. Как рассказывал DK.RU, в августе «Яндекс Маркет» запустил продажу мебели под собственной торговой маркой:

Этот запрет — прямое ограничение конкуренции. СТМ предоставляет широкий ассортимент товаров на площадке в тех нишах, где недостаточно продавцов или нет товаров определенных характеристик. Большой ассортимент позволяет привлекать большее количество покупателей.

Добавим, ранее основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук так комментировала попытки властей регулировать онлайн-торовлю: