Сначала в бар, потом в термы — и так по кругу. Какие бонусы сегодня ожидают Татьян?

Сегодня, 25 января, в Татьянин день, одноименные барышни и студенты могут бесплатно отдыхать в «Баден-Бадене», пить коктейли в барах и кататься на коньках.

Рестораны, бары и другие развлекательные заведения Екатеринбурга приготовили специальные скидки и бонусы в Татьянин день для студентов и Татьян.

В «Баден-Бадене» все Татьяны могут бесплатно отдохнуть в термальных источниках. Нужно только не забыть взять с собой паспорт. В бассейне Sky на небоскребе «Высоцкий» третий час купания — в подарок.

В парке Маяковского все студенты могут бесплатно покататься на коньках, но только до 15:00, в «Екатеринбург Арене» можно кататься бесплатно с 14:00 до 23:00.

В рюмочной «Мелодия» на Первомайской, 38 девушкам подарят коктейль, других студентов тоже угостят наливкой. В Killfish Bar (на Вайнера, 9а, Ленина, 46 и Мира, 23) также приготовили сюрприз для студентов: всех Татьян ждет бодрящий душу коктейль «Ван Гог», а студентов-кавалеров — горячий шот № 4 с 21:00. Об этом пишет Е1.RU.

25 января бар «Молодость» на Малышева, 44 объявляет «Татьянин день Party». Всех студентов ждут на масштабную вечеринку. Здесь решили угостить всех, у кого в зачетке есть тройки (бонус при предъявлении документа с «удовл.»).

В ресторане «Зверобой» на Посадской, 28а всем Татьянам бесплатно нальют бокал игристого. В Taco Mago на Тургенева, 3 студентов угощают бесплатной настойкой на выбор.

В ресторанах «Два деда» на Ленина, 41 и на Малышева, 27 студентам сделают скидку на настойки: можно будет заплатить 100 руб. вместо 190 руб. А еще действует скидка на чебуреки с мясом, которые будут продавать по 160 руб. вместо 260 руб.

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