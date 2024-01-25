Российские аэропорты просят разрешить продажу алкоголя и табака в зонах внутренних вылетов

В Минфине разработали законопроект, который предлагает до 30 июня 2026 г. разрешить продажу алкоголя для пассажиров внутренних рейсов, однако принимать его не торопятся. С табаком сложнее.

Гендиректор аэропорта Пулково Леонид Сергеев заявил, что продажа алкогольных и табачных изделий в магазинах, расположенных в зонах внутренних вылетов российских аэропортов, должна быть разрешена, пишет РБК. По словам Сергеева, легализация продажи алкоголя и табака обеспечит дополнительный источник дохода аэропортам, что в данных условиях немаловажно:

Почему-то, когда ты летишь за границу, у тебя разрешена продажа алкоголя и табака. Даже без НДС, что, по сути, является льготой. А внутри страны — притом что мы говорим про развитие российского вина — это запрещено. Такая практика должна быть на уровне государства разрешена. Более того, алкоголь есть в барах, пассажир все равно может там выпить. Но, мне кажется, будет даже лучше, если он приобретет закрытую бутылку и будет везти ее до места назначения. Будет меньше авиадебоширов, — считает Сергеев.

Леонид Сергеев отметил, что по итогам 2023 г. аэропорт Пулково по неавиационной коммерции «сделал абсолютный рекорд, получив 5,5 млрд руб. доходов».

Ранее с просьбой вести режим беспошлинной торговли на объектах внутренних воздушных линий в правительство обращался совладелец Внуково Виталий Ванцев. По его словам, после санкций США и Евросоюза, а также после потери части выручки из-за отмены международных рейсов, такой шаг со стороны правительства мог бы помочь аэропортам заработать.

Как рассказывал DK.RU, в Минфине уже разработали законопроект, который предлагает до 30 июня 2026 г. разрешить беспошлинную продажу (duty free) алкогольной продукции в аэропортах для пассажиров внутренних рейсов. Сейчас проект внесен в Думу, когда будет его рассмотрение, неизвестно. Владельцы аэропортов просят как можно скорее принять законопроект с доработками.

Например, в документе говорится, что продажа алкоголя будет возможна в залах ожидания вылета и залах прилета и выдачи багажа внутренних воздушных перевозок. Алкоголь можно будет приобрести на внутренних линиях с ценой пошлины. При этом в документе ничего не говорится про табак. В Минфине изданию рассказали:

Законопроект был разработан в качестве меры поддержки владельцев магазинов duty free, которые понесли значительные убытки. Со стороны владельцев магазинов duty free запрос был в части алкогольной продукции. В этой связи законопроект не предусматривает изменений в отношении иных видов продукции, реализуемых в duty free.

Рынок duty free в России сократился в четыре раза с 2019 г. Из 170 магазинов работает только 90 в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге. В апреле 2023 г. из-за проблем с ассортиментом закрылся самый большой duty free в аэропорту Шереметьево.